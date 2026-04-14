Il Catania riflette se continuare con Viali o richiamare Toscano Etnei in caduta libera: due sconfitte nelle ultime due partite

Altro che promozione diretta, il Catania sta mettendo a repentaglio anche il secondo posto. La Casertana, in gran spolvero (4 gol all'Audace Cerignola), si è portata ad appena 3 punti e insidia quella piazza d'onore che nei play off consente di entrare in gioco nella fase più favorevole. Va detto che anche con arrivo in parità sarebbe il Catania a prendersi il secondo posto, perchè c'è parità negli scontri diretti (2-1, 0-0) e la differenza reti è nettamente favorevole agli etnei (+16). Ma il Catania sembra in caduta libera, due sconfitte nelle ultime due partite e la posizione di William Viali messa decisamente in discussione. Così già nella notte che ha seguito la sconfitta dello Scida i dirigenti hanno avviato le loro riflessioni sul da farsi: ormai sono in tanti a chiedere che sulla panchina torni Mimmo Toscano. Viali sembra già sull'orlo di una crisi di nervi, le parole forti non depongono a suo favore: “Mi girano le scatole e sicuramente non mi piace stare in questa situazione. Ho accettato Catania perchè è Catania e tutti dobbiamo alzare la testa e reagire alle difficoltà”. Ma la squadra sembra non rispondere salle sue sollecitazioni e il tempo stringe anche in attesa di quei play off che per la seconda in classifica comincerebbero il 17 maggio rispetto alla fase cosidetta regionale che inizierà il 3 maggio.

La lotta per il secondo posto

CATANIA 68 CASERTANA 65

Catania-Potenza Latina-Casertana

Atalanta-Catania Casertana-Giugliano