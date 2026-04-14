Giudice sportivo: Floro fermato per un turno, Prosperi 3 giornate di stop Per l'allenatore della cavese stagione finita in panchina

Una giornata di squalifica per Floro Flores, che dunque dovrà saltare la trasferta di Giugliano, tre per Fabio Prosperi, che, diremmo, se l'è cavata di lusso, dopo aver scatenato quasi una rissa. Per lui tre giornate di squalifica e dunque campionato finito in panchina per quest'anno. Ecco il dispositivo del Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, che nella seduta del 14 Aprile 2026, ha adottato le deliberazioni che di seguito si riportano:

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PROSPERI FABIO (CAVESE) per avere, al termine della gara, esultato nei confronti dei componenti della panchina della squadra avversaria in modo provocatorio, rivolgendo loro altresì gesti offensivi; veniva inoltre a contatto fisico con un tesserato avversario con fare minaccioso. Dopo la notifica del provvedimento di espulsione, veniva allontanato a fatica da diverse persone.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FLORO FLORES ANTONIO (BENEVENTO) per avere, al 18° minuto del secondo tempo, protestato nei confronti dell’Arbitro proferendo nei suoi confronti una frase irriguardosa.