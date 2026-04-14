Un pomeriggio di emozioni e orgoglio per la ASD Juvenilia Cava de’ Tirreni Soddisfazione per le ginnaste Daniela Varricchio e Rossella Vicinanza

Domenica pomeriggio le ginnaste Daniela Varricchio e Rossella Vicinanza hanno regalato una prova straordinaria nella finale Coppia del Campionato Nazionale Gold Senior/Junior di Ginnastica Ritmica, tenutosi al Molisana Arena di Campobasso. Eleganza, forza, precisione e una sintonia rara: la loro esibizione è stata tra le più coinvolgenti e mature di sempre. Una piccola sbavatura ha forse pesato più del dovuto, ma non ha scalfito la qualità, il carattere e il cuore che hanno messo in ogni gesto. Ottave a pari merito su 20 coppie tra le migliori d’Italia: un risultato che va oltre la cifra e racconta impegno, crescita e una passione che non conosce pause. Grande soddisfazione anche per il Presidente Antonio Magliano e per la Direttrice Raffaella Cammarota, sempre attenti alla formazione, al benessere e al percorso umano e sportivo di tutte le atlete della Juvenilia. Un ringraziamento speciale alle coach Ilenia Sivoccia ed Elvira Viscito, per la guida tecnica, la fiducia e le parole di incoraggiamento che accompagnano ogni passo di questo cammino. E ora lo sguardo è già rivolto al prossimo traguardo: il Campionato di Squadra con le 5 palle. Un’altra prova, un’altra esperienza, un altro spettacolo da vivere insieme. Un’occasione che arricchirà non solo il valore sportivo, ma anche quello caratteriale delle atlete — perché questo è uno degli obiettivi più nobili dello sport.