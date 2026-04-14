Benevento, a Giugliano dirige Gemelli di Messina Il fischietto peloritano non ha mai diretto prima d'ora i giallorossi sanniti

Sarà il quinto anno Enrico Gemelli di Messina a dirigere domenica il derby al De Cristofaro tra Giugliano e Benevento. Il fischietto siciliano non ha mai incrociato prima d'ora i destini del Benevento. Ha invece diretto già in due occasioni il Giugliano. L'ultima volta, il 19 dicembre 2025, ha diretto proprio al De Cristofaro il derby tra i tigrotti e la Casertana, terminato sul 3 a 0 per i rossoblù di Terra di Lavoro e con 8 ammoniti (3 del Giugliano) e un espulso tra i gialloblù, il difensore centrale Caldore. L'altra partita risale a febbraio del 2025 e si riferisce ad una vittoria giuglianese in casa dell'Altamura col minimo scarto.

Gemelli di Messina sarà coadiuvato da Gianmarco Macripò di Siena e da Roberto Meraviglia di Pistoia. Quarto uomo Carlo Esposito di Napoli, operatore Fvs Cristian Robilotta di Sala Consilina. A Giugliano si gioca domenica alle 20,30.