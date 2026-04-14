Benevento, settore giovanile: le classifiche dopo il weekend

Il weekend del settore giovanile si è chiuso con le vittorie delle formazioni under 17 e 16. Pareggio per l'under 15 di Festa in casa del Pineto. Primavera ko in casa della Ternana.
Primavera 2, la classifica
Empoli 62
Avellino 46
Perugia 46
Spezia 45
Pescara 45
Pisa 42
Ternana 40
Catanzaro 40
Benevento 35
Ascoli 33
Monopoli 32
Bari 28
Palermo 23
Cosenza 21
Salernitana 20
Crotone 12
Under 17, la classifica
Perugia 48
Gubbio 48
Ternana 47
Guidonia 44
Benevento 44
Latina 42
Ascoli 39
Casertana 35
Pineto 24
Campobasso 23
Pianese 18
Audace Cerignola 14
Sambenedettese 11
Foggia 10
Under 16, la classifica
Benevento 37
Monopoli 37
Sorrento 36
Latina 33
Giugliano 33
Campobasso 29
Casarano 22
Pineto 19
Casertana 18
Team Altamura 16
Picerno 13
Under 15, la classifica
Benevento 61
Perugia 58
Latina 43
Campobasso 40
Gubbio 39
Sambenedettese 35
Ternana 35
Guidonia 30
Pineto 29
Ascoli 28
Audace Cerignola 28
Casertana 18
Foggia 11
Pianese 9