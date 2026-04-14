Benevento, Monticciolo: "Con Floro Flores è maturata la convinzione di vincere" Il collaboratore tecnico giallorosso: "Ora massima concentrazione, vogliamo la Supercoppa"

Alessandro Monticciolo è stato ospite di Ottogol nella puntata andata in onda questa sera, nel giorno successivo alla festa promozione. Il collaboratore tecnico giallorosso ha sottolineato: "Sin da subito si è vista una grande squadra. Gaetano Auteri ha fatto un ottimo lavoro in fase di costruzione, ma credo che si vinca quando inizi davvero a credere di potercela fare. Questa convinzione, a mio avviso, è maturata con l’arrivo di Floro Flores. La squadra era un po’ frenata, mancava quella spensieratezza che Antonio ha saputo portare con grande merito. La cosa più rilevante è stata la sintonia, insieme alla fiducia che si è creata tra noi. Questa è stata la chiave della riuscita del lavoro, in piena sinergia con tutti i ragazzi dello staff".

Monticciolo ha poi proseguito: "Al presidente Vigorito voglio bene: riconosco in lui un grande lato umano e un sincero affetto nei confronti di tutte le persone del club. La Cavese? Fabio Prosperi non mi è piaciuto nel post partita, ma lo conosco ed è una persona istintiva. Non siamo stati lucidi sotto porta e ci dispiace, perché anche con un pareggio avremmo mantenuto l’imbattibilità casalinga. Adesso dobbiamo onorare queste ultime due partite: abbiamo una Supercoppa da vincere. La società ci ha chiesto di continuare nel nostro percorso di crescita e di mentalità. Dobbiamo affrontare gare serie contro il Giugliano e il Cerignola, perché vogliamo provare a vincere fino alla fine".