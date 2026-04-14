Benevento, Cerqua: "Con Floro Flores abbiamo sempre lavorato per questo" Le parole dell'allenatore in seconda giallorosso: "Vigorito? E' una persona da ammirare"

Ospite di Ottogol, l'allenatore in seconda Cerqua ha parlato così della forza del Benevento, a partire dal rapporto con Floro Flores: "Si tratta di un grande professionista. Sono entrato nel suo staff ai tempi della Frattese: studia molto il calcio e riesce ad applicarlo sul campo. La prima squadra? Lavoravamo ogni giorno per arrivarci, e lui era già pronto per questo salto. Siamo sempre stati concentrati verso un obiettivo comune. Siamo sempre insieme, sia in campo che fuori. In rosa c’è il giusto mix tra giovani ed esperti. Abbiamo dato il massimo e i ragazzi si sono messi subito a disposizione: solo così si possono ottenere grandi risultati. La sconfitta con la Cavese? Quando perde, Floro Flores non la prende bene, è molto coinvolto. Però le statistiche sono positive: abbiamo creato tanto, anche se probabilmente non siamo riusciti a sfruttare al meglio le occasioni. Nonostante tutto, abbiamo fatto una buona partita". Un pensiero, Cerqua l'ha dedicato anche al presidente Vigorito: "Lui è felice. La sua presenza è una gioia per noi: è bello ascoltarlo, ci rende partecipi e ci racconta tante storie. È davvero una persona da ammirare".