"Scommetto su di te": stop a ludopatia e dipendenze digitali L'inziativa coordinata dall'Aps IoXBenevento

Prendono ufficialmente il via a Benevento le attività laboratoriali del progetto “Scommetto su di te”, iniziativa di rilevanza nazionale dedicata alla prevenzione e al contrasto delle ludopatie e delle dipendenze digitali, finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, promossa dall’APS Mondo Nuovo (capofila) e coordinata in Campania dall’Aps IoXBenevento.



Il primo appuntamento si è svolto martedì 14 aprile alle ore 18:00, presso il Laboratorio Pedagogico “Don Lorenzo Milani” (Via Firenze, 1 – Benevento), presidio educativo e sociale attivo nel Rione Libertà, da sempre punto di riferimento per giovani e famiglie. L’incontro inaugurale segna l’avvio di un percorso che si svilupperà nei mesi di aprile, maggio e giugno, con attività rivolte a minori e adulti, genitori e figli, pensate per promuovere partecipazione, inclusione e consapevolezza.



Ad aprire il calendario delle attività è stato il laboratorio artistico-manuale e culturale, un’esperienza creativa e partecipativa finalizzata a stimolare la riflessione sui temi del benessere sociale e della prevenzione. Tra le attività proposte: la realizzazione di salvadanai creativi, quiz interattivi su finanze e gioco d’azzardo, attività di gruppo e la creazione di segnalibri e cards con messaggi positivi.



Il progetto proseguirà nei prossimi mesi con laboratori di media education, riciclo creativo, produzione di contenuti digitali e percorsi narrativi, con l’obiettivo di offrire alternative concrete ai comportamenti a rischio.



Tra le finalità principali vi è anche quella di contrastare l’isolamento sociale in cui spesso cadono le persone coinvolte nelle dipendenze da gioco e da digitale, promuovendo occasioni di incontro, relazione e partecipazione attiva. Le attività sono infatti pensate per coinvolgere insieme adulti e minori, genitori e figli, nella convinzione che la prevenzione passi soprattutto attraverso il dialogo, il confronto e la costruzione di relazioni significative.



Le attività messe in campo – sottolinea il presidente dell’Aps Io X Benevento- Giuseppe Schipani– non vogliono essere semplici momenti ricreativi, ma vere e proprie esperienze capaci di coinvolgere mente, mani ed emozioni, offrendo spazi di crescita, ascolto e condivisione”.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di rafforzamento della comunità educante territoriale, promuovendo una cultura della responsabilità e della prevenzione.

Perché la vera scommessa è sulle persone… ma soprattutto sul futuro e sul futuro delle nuove generazioni.