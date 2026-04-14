Al San Pio open week dedicati alle donne: consulti e visite gratuite Dal 22 al 29 Aprile promosso dalla Fondazione Onda

L'ospedale San Pio di Benevento, guidato dal direttore generale Maria Morgante, aderisce all’Open week dal 22 al 29 aprile sulla salute della donna promossa da Fondazione Onda ETS.

I servizi sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it, attraverso un motore di ricerca indicizzato per regione, provincia e area specialistica.

Fondazione Onda ETS, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, attribuisce dal 2007 il Bollino Rosa agli ospedali che garantiscono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili. Ecco i servizi offerti dall’AORN SAN PIO:

21 aprile 2026

- Visite neurologiche, dalle ore 8:00 alle ore 12:00, presso ambulatorio della UOC Neurologia, 3° piano entrata principale del padiglione “Santa Teresa della Croce”;

22 aprile 2026

• Consulenze dedicate alle endometriosi, dalle ore 9:00 alle ore 13:30, presso la UOSD Fisiopatologia della Riproduzione umana e Diagnosi prenatale integrata, 4° piano padiglione “San Pio”;

• Visite oncologiche, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, presso Ambulatorio della UOC Oncologia Medica, 1° piano del padiglione “Santa Teresa della Croce”;

23 aprile 2026

• Visite colonproctologiche, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, presso l'ambulatorio della UOS Colonproctologia, piano terra del padiglione “G.Rummo”;

• Visite urologiche, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, presso l'ambulatorio della UOC Urologia, 5° piano del padiglione “San Pio”;

• Consulenze psicologiche, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, presso il P.O. Sant'Alfonso Maria de' Liguori;



24 aprile 2026

• Visite pneumologiche (ASMA/BPCO), dalle ore 14:00 alle ore 15:00, presso l'ambulatorio della UOC Pneumologia, 2° piano entrata principale del padiglione “Santa Teresa della Croce”;

• Visite senologiche, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso l'ambulatorio della UOC Senologia, 1° piano del padiglione “G.Rummo”;

• Visite ginecologiche, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, presso l'ambulatorio della UOC Ostetricia e Ginecologia, 2° piano del padiglione “San Pio”;

• Visite endocrinologiche, dalle ore 8:00 alle ore 13:00, presso l'ambulatorio di Endocrinologia, piano terra del padiglione “G.Rummo”;

27 aprile 2026

• visite reumatologiche, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, presso l'ambulatorio della UOC Reumatologia, piano terra del padiglione “G.Rummo”;

• Visite pneumologiche (ASMA/BPCO), dalle ore 14:00 alle ore 17:00, presso l'ambulatorio della UOC Pneumologia, 2° piano entrata principale del padiglione “Santa Teresa della Croce”;

• Visite pneumologiche (OSAS), dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso l'ambulatorio della UOC Pneumologia, 2° piano entrata principale del padiglione “Santa Teresa della Croce”;

28 aprile 2026

- Visite pneumologiche (ASMA), dalle ore 14:00 alle ore 15:30, presso l'ambulatorio della UOC Pneumologia, 2° piano entrata principale del padiglione “Santa Teresa della Croce”;

29 aprile 2026

• Visite nutrizionali, dalle ore 9:30 alle ore 12:00, presso l'ambulatorio dedicato,piano terra del padiglione “G.Rummo”;

• Visite dermatologiche, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso l'ambulatorio della UOSD Dermatologia, 1° piano del padiglione “G.Rummo”;

• Consulenze psicologiche, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, presso i locali dedicati del "Percorso Rosa", piano terra del padiglione “S. G. Moscati”

Le prenotazioni potranno essere effettuate mercoledì 15 aprile chiamando al numero 0824 57208 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 .

“Il nostro obiettivo è rendere le donne sempre più consapevoli dell’importanza della prevenzione garantendo qualità e sicurezza delle cure” ha dichiarato il Direttore Generale dell’AORN San Pio, Maria Morgante.