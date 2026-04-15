Fortore: approvata Snai. Spina "traguardo per il territorio" Il Fortore Beneventano si conferma così un modello virtuoso nell’ambito della Strategia Nazionale

Importantissimo traguardo per l’area Interna della Comunità Montana del Fortore Beneventano: la Strategia territoriale SNAI è stata approvata dalla Cabina di Regia convocata a Roma dal Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti risultando la prima in Campania e tra le prime in Italia a conseguire tale esito.

Con nota ufficiale del 30 marzo scorso, il DipCoe aveva già comunicato che, a seguito delle verifiche svolte con il coinvolgimento dei Ministeri competenti, l’istruttoria era conclusa favorevolmente e la Strategia sarebbe stata sottoposta all’approvazione della Cabina di Regia.

“Questo risultato rappresenta un motivo di grande soddisfazione ed orgoglio per tutto il territorio del Fortore Beneventano – dichiara il Presidente Zaccaria Spina –. Essere la prima area campana a superare positivamente l’istruttoria del Dipartimento per le Politiche di Coesione, dopo ampia, intensa e proficua interazione con la competente Struttura Regionale, e ad essere approvata dalla Cabina di Regia convocata a Roma dal Ministro Foti, testimonia la serietà del lavoro svolto, la capacità di visione e la forte coesione istituzionale. È un traguardo importante che ci proietta con determinazione verso la fase attuativa e la concreta realizzazione degli interventi a beneficio delle nostre comunità. Il riconoscimento ottenuto - prosegue il presidente Spina - segna un punto di svolta per lo sviluppo dell’area, aprendo la strada alla successiva fase di sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro (APQ), passaggio essenziale per l’avvio degli interventi previsti".



L’esito positivo ha riguardato l’impianto complessivo della Strategia e, nello specifico, anche il pacchetto di interventi candidati a valere sulle risorse nazionali, finalizzati al rafforzamento dei servizi essenziali e allo sviluppo territoriale dell’area. Tali interventi, coerenti con gli obiettivi della Strategia Nazionale per le Aree Interne, mirano in particolare al miglioramento dell’accessibilità dei servizi socio-sanitari, dell’istruzione e della mobilità locale, contribuendo al riequilibrio dell’offerta territoriale e al contrasto dei fenomeni di marginalizzazione.



Il Fortore Beneventano si conferma così un modello virtuoso nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne, ponendosi come riferimento per capacità progettuale e collaborazione istituzionale.