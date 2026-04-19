Parcheggi a pagamento anche di domenica: Pd "Mastella faccia dietrofront" Il tiket anche per i festivi rappresenta un ulteriore aggravio per cittadini e visitatori

"L'Amministrazione Mastella faccia immediatamente dietrofront sulla gestione parcheggi. La domenica e i festivi devono restare liberi e gratuiti, non possono essere usati per fare cassa". Lo dichiarano i consiglieri comunali del Partito Democratico Floriana Fioretti, Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Francesco Farese e Maria Letizia Varricchio.

Il nuovo piano dichiara scacco matto alla sosta libera e prevede, infatti, l’estensione del pagamento dei parcheggi a tutti i giorni della settimana, compresa la domenica, nella fascia oraria dalle 9:00 alle 20:00, segnando un cambiamento significativo per cittadini, famiglie e attività commerciali della Città. Previsti poi aumenti di tariffe per le ore successive nei parcheggi coperti, dove salirà anche il prezzo degli abbonamenti.

"Il vero tema - affermano i consiglieri Pd - oltre all'incremento dei costi, è l’impatto complessivo che questa scelta avrà sulla vivibilità del centro urbano e sulla capacità di attrazione della Città, soprattutto nei giorni festivi, tradizionalmente dedicati alla socialità, allo shopping e alla fruizione degli spazi pubblici.

L’introduzione del pagamento anche la domenica e nei festivi rappresenta un ulteriore aggravio per cittadini e visitatori. Non è stato chiarito in alcun modo quali benefici concreti e immediatamente percepibili ne deriveranno in termini di servizi, mobilità e qualità urbana.

Inoltre, è prevista la possibilità di abbonamenti mensili al megaparcheggio di via del Pomerio e al parcheggio di Porta Rufina (quando sarà sistemato) con tariffe che andranno dai 30 ai 70 euro mensili. Saranno eliminati, invece, gli abbonamenti attualmente possibili sulle strisce blu.

Riteniamo che le politiche sulla mobilità e sulla sosta debbano essere orientate a favorire l’accessibilità e non a scoraggiarla, soprattutto in una fase storica di crisi in cui il commercio locale e il centro cittadino necessitano di sostegno e rilancio.

Per questo chiediamo all’Amministrazione:

di rivedere la scelta dell’estensione del pagamento alla domenica;

di aprire un confronto con le associazioni di categoria e con i cittadini;

di accompagnare ogni eventuale modifica tariffaria con misure concrete di miglioramento dei servizi e della mobilità".

A tal proposito, nell'ultima seduta della Commissione Traffico e Parcheggi abbiamo sollecitato la convocazione dell'assessore Cappa per i chiarimenti opportuni.