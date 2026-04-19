Lega, il Sannio protagonista a Milano per la manifestazione dei Patrioti Europei Una partecipazione significativa che ha portato in piazza le istanze di un territorio

Una folta delegazione del Sannio ha preso parte, nella giornata odierna, alla grande manifestazione dei “Patrioti Europei” tenutasi in Piazza Duomo a Milano, conclusa dall’intervento del leader della Lega, Matteo Salvini. Il Coordinamento provinciale di Benevento era presente all’appuntamento con il commissario provinciale Domenico Parisi e con Luigi Barone, alla guida di decine di militanti e simpatizzanti giunti dalla provincia beneventana. Una partecipazione significativa, che ha portato in piazza le istanze di un territorio che riconosce nell’azione della Lega un punto di riferimento solido per il rilancio del Mezzogiorno e dell’intero Paese.

“L’entusiasmo che abbiamo respirato a Milano è la conferma di quanto la Lega stia crescendo anche nel Sannio – ha dichiarato il Commissario provinciale Lega di Benevento, Domenico Parisi – Vedere così tante persone che, con spirito di sacrificio, hanno affrontato un viaggio lungo e impegnativo per testimoniare la propria vicinanza a Matteo Salvini, al vicesegretario federale e sottosegretario, Claudio Durigon, e al coordinatore regionale, Gianpiero Zinzi, è la prova tangibile di un legame identitario e politico sempre più profondo”.

“La nostra provincia – ha aggiunto Parisi – ha voluto ribadire con forza il pieno sostegno alle attività che il partito sta portando avanti con coerenza e determinazione all’interno del Governo. La presenza massiccia di delegati dal Sannio a Milano non rappresenta solo una dimostrazione di affetto verso il nostro leader, ma anche la conferma che le nostre proposte su infrastrutture, autonomia e sviluppo economico sono condivise e attese dai cittadini”.

Il Coordinamento provinciale di Benevento sottolinea infine come questa mobilitazione rappresenti solo una tappa del percorso di crescita che il partito sta portando avanti nel Sannio, confermando la volontà di offrire risposte concrete alle esigenze della comunità locale attraverso un collegamento diretto con il Governo nazionale.

