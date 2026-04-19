Leucemia linfoblastica acuta: al via piano di monitoraggio ambientale Arpa

Le verifiche a San Bartolomeo in Galdo

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San Bartolomeo in Galdo.  

L’Amministrazione Comunale di San Bartolomeo in Galdo comunica l’avvio ufficiale di una vasta e straordinaria campagna di monitoraggio ambientale sul territorio. L'operazione, curata dai tecnici dell’ARPA Campania, nasce a seguito della formale istanza di verifica epidemiologica relativa ai casi di leucemia linfoblastica acuta (LLA) recentemente segnalati nella comunità.

Nonostante i dati ambientali storici in possesso dell’ARPAC non abbiano sinora evidenziato criticità, si è ritenuto indispensabile attivare un protocollo di approfondimento tecnico senza precedenti per garantire la massima sicurezza dei cittadini e la tutela della salute pubblica.

Il piano di monitoraggio si articola in fasi specifiche per una copertura totale dei potenziali fattori di rischio:

* Fase 1 (In corso): Avvio dello screening radiometrico e delle misure di spettrometria gamma puntuali. I rilievi hanno preso il via prioritariamente presso l’edificio scolastico cittadino.

* Fase 2 (Dalla prossima settimana): Installazione di un laboratorio mobile per il monitoraggio costante della qualità dell’aria. Contestualmente, saranno effettuate campionature mirate per le sostanze organiche volatili e, tramite l’utilizzo di pompe a basso flusso, si procederà alla ricerca di micro-inquinanti, con particolare attenzione all’eventuale presenza di amianto aerodisperso.

“Questo massiccio dispiegamento di forze - dichiara il Sindaco Carmine Agostinelli - è il frutto di una sinergia istituzionale che ha risposto con prontezza ed efficacia al nostro appello. Desidero ringraziare profondamente i genitori dei tre bambini colpiti: la loro sensibilità e collaborazione sono state fondamentali per l'avvio di questo percorso. Un ringraziamento va ai Capi Compartimento del Ministero della Salute, Maria Rosaria Campitiello e Giovanni Leonardi, per il supporto costante, al Direttore del Dipartimento ARPAC di Benevento, Elina Barricella, per l’immediata operatività, e al Direttore Generale dell’ASL BN, Tiziana Spinosa. In questa circostanza, la nostra comunità sente la presenza concreta e rassicurante dello Stato Italiano. Non è un fatto scontato. La trasparenza sarà totale: ogni esito verrà comunicato tempestivamente, poiché la salute dei nostri figli resta la nostra priorità assoluta”.
L’Amministrazione Comunale continuerà a seguire da vicino ogni fase dei rilievi, assicurando un flusso informativo costante verso la cittadinanza.

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