Poliziotto e finanziere liberi dal servizio lo bloccano dopo furto in un market Telese Terme. Un 44enne georgiano arrestato dalla polizia

Avrebbe rubato prodotti alimentari per un valore di 600 euro. E' per questo che gli agenti del Commissariato di Telese Terme hanno arrestato un 44enne georgiano, poi condotto in carcere.

L'allarme è scattato qundo un poliziotto ed un finanziere, entrambi liberi dal servizio, si sono resi conto che alcune persone stavano rubando in un supermercato.

Sono riusciti a bloccarne una, il 44enne, che aveva nascosto nella giacca e in una borsa, come detto, prodotti alimentari.

L'uomo è stato denunciato anche perché irregolarmente presente sul territorio nazionale. Dagli accertamenti è infatti emerso che era destinatario di un ordine di espulsione emesso nell'ottobre 2025.