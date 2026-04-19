Scontro tra una Jeep ed una moto, grave una coppia di Montesarchio E' accaduto a Campizze, lungo l'Appia



Due giovani in prognosi riservata. E' il bilancio dell'incidente stradale accaduto intorno alla mezzanotte lungo la statale Appia, alla località Campizze. E' qui che, secondo una prima ricostruzione, è per cause in corso di accertamento, si sono scontrate una Jeep e una motocicletta con in sella due giovani di Montesarchio.

In seguito all'impatto, che è stato violentissimo, il conducente del mezzo è finito sull'asfalto, dove è stato soccorso da un medico - in una nota inviata da un lettore si spiega che si tratta del dottore Tangredi,un ortopedico che lavora all'ospedale di Avellino- che stava transitando da quelle parti in quei drammatici momentie si è immediatamente prodigato. La donna che viaggiava con lui è stata sbalzata a distanza, entrambi sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale San Pio a Benevento e giudicati in prognosi riservata dai medici. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea ed i carabinieri, che hanno proceduto ai rilievi.