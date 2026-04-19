Scontro tra una Jeep ed una moto, grave una coppia di Montesarchio

E' accaduto a Campizze, lungo l'Appia

scontro tra una jeep ed una moto grave una coppia di montesarchio
Montesarchio.  


Due giovani in prognosi riservata. E' il bilancio dell'incidente stradale accaduto intorno alla mezzanotte lungo la statale Appia, alla località Campizze. E' qui che, secondo una prima ricostruzione, è per cause in corso di accertamento, si sono scontrate una Jeep e una motocicletta con in sella due giovani di Montesarchio.

In seguito all'impatto, che è stato violentissimo, il conducente del mezzo è finito sull'asfalto, dove è stato soccorso da un medico - in una nota inviata da un lettore si spiega che si tratta del dottore Tangredi,un ortopedico che lavora all'ospedale di Avellino- che stava transitando da quelle parti in quei drammatici momentie si è immediatamente prodigato. La donna che viaggiava con lui è stata sbalzata a distanza, entrambi sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale San Pio a Benevento e giudicati in prognosi riservata dai medici. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea ed i carabinieri, che hanno proceduto ai rilievi.

 

 

 

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