L'Ordine dei medici di Benevento in campo per la prevenzione “Se ti curiamo oggi, ti aiutiamo oggi. Se ti educhiamo oggi, ti aiutiamo per tutta la tua vita”

“Se ti curiamo oggi, ti aiutiamo oggi. Se ti educhiamo oggi, ti aiutiamo per tutta la tua vita”. Questo lo slogan dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è nata l’idea dell’Ordine dei Medici di Benevento di elaborare un progetto di educazione alla Salute rivolto ai cittadini: “L’ORDINE PER LA SALUTE”.

Il 15 aprile 2016 si è tenuto il primo appuntamento di questo ambizioso progetto informativo ed educativo, che si è sviluppato negli anni con una serie di “Incontri Tematici” volti a richiamare l’attenzione dei Cittadini sull’importanza dell’adozione di stili di vita salutari per ridurre i fattori di rischio e prevenire le malattie.

Quest'anno il progetto spegne ben “dieci candeline” e allo stesso promuove l’undicesimo appuntamento che ha come tema “La promozione degli screening oncologici gratuiti offerti dalla ASL”. Per questo l’Ordine dei Medici invita tutta la cittadinanza di Benevento e del Sannio a partecipare all'incontro programmato per giovedì 16 aprile alle ore 17 presso la propria sede (Viale Mellusi, 168 Benevento).