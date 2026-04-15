Infrastrutture, Ferrante (Mit): lavori Telesina proseguono, opera strategica Il Sottosegretario detta i tempi del cronoprogramma

“In merito all’intervento di adeguamento a quattro corsie della Strada Statale 372 ‘Telesina’, si rappresenta che l’opera riveste un elevato valore strategico per il sistema infrastrutturale nazionale”. Così Tullio Ferrante, Sottosegretario al Mit e deputato di Forza Italia, rispondendo ad una interrogazione in commissione Lavori Pubblici alla Camera.

“L’intervento – ha proseguito - è suddiviso in due lotti funzionali: il primo tra San Salvatore Telesino e Benevento, il secondo tra lo svincolo dell’A1 di Caianello e San Salvatore Telesino. Allo stato, il primo lotto si colloca in una fase cruciale di consolidamento tecnico-amministrativo: sono in corso le verifiche conclusive sul progetto esecutivo, cui seguiranno le approvazioni di competenza e l’avvio delle lavorazioni, con la previsione di attivare nel breve periodo le prime cantierizzazioni relative ai tre tronchi funzionali in cui è suddiviso l’intervento. Per quanto concerne il secondo lotto, il progetto definitivo ha concluso positivamente la conferenza dei servizi e ottenuto le verifiche di ottemperanza ambientale. Sono state completate anche le attività preliminari per l’apposizione del vincolo espropriativo” e “sono in corso le attività finali di riesame progettuale, propedeutiche alla definizione dell’intesa istituzionale necessaria per l’approvazione definitiva. In concomitanza con la conclusione dell’iter approvativo, saranno individuate le ulteriori risorse necessarie ad assicurare l’intera copertura finanziaria dell’intervento. Il percorso finora svolto evidenzia un approccio improntato a rigore procedurale, coordinamento istituzionale e tutela dell’interesse pubblico, creando le condizioni per una fase realizzativa improntata a certezza, sicurezza e sostenibilità”, ha concluso.

