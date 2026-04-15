Ginnastica Aerobica: il Club Ginnastico Benevento domina a Pomigliano Successo totale per la società sannita nella Zona Tecnica

Si è conclusa con un bilancio trionfale la missione del Club Ginnastico Benevento ai Campionati di Zona Tecnica di Ginnastica Aerobica, disputatisi a Pomigliano d'Arco dal 10 al 12 aprile 2026. Sotto la guida della Presidente Liana Stefanini e la Direzione Tecnica di Cristiana D’Anna, la compagine sannita ha centrato l'en plein: l'intera squadra agonistica ha strappato il pass per le Finali Nazionali, in programma il 9 e 10 maggio a Porto S. Elpidio. Atleta di punta della spedizione è stato Giovanni Frascadore, capace di laurearsi Campione Interregionale nell’Individuale Maschile Allievi 2 con il punteggio di 15,600. Il giovane talento sannita ha poi concesso il bis nella categoria Coppia Mista Allievi, conquistando la medaglia d’oro con un punteggio di 15,200 insieme a Elide Errico. Nota di merito per Elide Errico, protagonista di una prova di carattere straordinaria. Seppur febbricitante, l'atleta ha onorato la pedana nell’Individuale Femminile Allievi 2, piazzandosi all’8° posto con 14,100 punti, a pochi decimi dalla zona medaglie. La Errico ha bissato il successo centrando la qualificazione anche nella specialità Gruppo (5° posto con 14,800 punti), grazie alla prestigiosa collaborazione con il California Center Club di Simona Scotto. Grande risalto meritano le performance coreografiche che hanno incantato pubblico e giuria:

Trio Allievi: Composto da Giovanni Frascadore, Azzurra Vella e Gioia Attanasio, il trio ha presentato un'apprezzatissima coreografia ispirata al musical "Scugnizzi". Con il punteggio di 14,750, hanno sfiorato il podio per l'esigua differenza di soli 0,05 punti.

Coppia Allievi: Gioia Attanasio e Azzurra Vella hanno interpretato con estrema eleganza il magico mondo di "Frozen". La loro prestazione ha garantito un ottimo 6° posto con 14,400 punti e la conseguente qualificazione nazionale.

Il settore Senior ha confermato l'alto livello tecnico del club:

Coppia Mista Senior: Alessandro Aiello e Chiara Maria Salerno hanno conquistato una splendida medaglia d’argento con 17,050 punti.

Individuale Maschile Senior: 7° posto per Alessandro Aiello con 17,250.

Individuale Femminile Senior: 11° posto per Chiara Maria Salerno con 16,450.

Le soddisfazioni sono arrivate anche dalla gara Aerostart, dove il trio composto da Marika De Rienzo, Flavia Lombardi e Amelia Russo ha brillato conquistando un prestigioso secondo posto. Dietro questi successi batte il cuore di uno staff tecnico d'eccellenza composto da Angela Calicchio, Martina Iammarino, Chiara Salerno, Antonella Ciullo e Roberta Gilardi. La società ha espresso il proprio orgoglio attraverso le parole della dirigenza: "Vedere l'intera squadra agonistica staccare il pass per il Campionato Nazionale è la conferma della bontà del lavoro tecnico svolto quotidianamente in palestra. Dalla precisione dei più piccoli all'esperienza dei senior, il Club Ginnastico Benevento si conferma un'eccellenza della ginnastica aerobica nel panorama del Centro-Sud". L'appuntamento è ora per il weekend del 9 e 10 maggio a Porto S. Elpidio, dove i ginnasti sanniti cercheranno di confermarsi ai vertici della ginnastica italiana.