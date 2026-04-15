Il Catania fa dietrofront: esonerato Viali, ritorna Mimmo Toscano

E' accaduto quello che ormai si vociferava dopo la seconda sconfitta di fila subita dal lombardo

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Benevento.  

Era nell'aria ed è accaduto. William Viali è stato esonerato dal Catania e la società rosso-azzurra ha richiamato sulla sua panchina Mimmo Toscano. Pare che il tecnico calabrese abbia già avuto un contatto con il vice presidente Grella e il presidente Rosario Pelligra. Insieme a Toscano torna anche il “secondo” Michele Napoli.

Dunque l'avventura di Viali è durata lo spazio di un mattino, appena 4 partite, nelle quali ha raccolto una vittoria (a Latina), un pareggio (in casa contro il Casarano) e due sconfitte, nelle ultime due giornate contro Picerno e Crotone. Con lui in panchina il Catania ha segnatoi solo 3 reti e ne ha subite 5. Per il tecnico lombardo dunque un'avventura assai negativa, dopo che aveva accettato Catania per la sua importanza e per provare a cambiare il modo di approcciare le partite in vista dei play off finali. Play off che invece giocherà Mimmo Toscano, che dovrà ripristinare le sue teorie e il modo di scendere in campo, sperando che possa essere quello giusto per raggiungere la serie B.

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