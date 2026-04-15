Scontro tra due auto nella zona di Pezzapiana: ferito un uomo Una delle auto, alimentata a gpl, in seguito all'urto si è ribaltata

E' di una persona ferita il bilancio dell'incidente stradale registrato nel pomeriggio di oggi lungo via dei Liguri Bebiani, l'arteria che dalla chiesa di Pezzapiana conduce allo svincolo per la Statale 212. è qui che per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale, una Citroen C1 si è scontrato con un altro veicolo, una Fiat Doblò. In seguito all'urto la piccola utilitaria francese si è ribaltata al centro della carreggiata che in quel tratto è in forte pendenza.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale e gli agenti della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi per accertare cause ed eventuali responsabilità. Ad avere la peggio è stato un 57enne trasportato in ospedale per le ferite riportate.

I vigili dle fuoco hanno messo in sicurezza la Citroen alimentata a Gpl e capovolta.