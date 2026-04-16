Depuratore. Mastella: avviata la gara, entro maggio spero nella presentazione FOTO - Il sindaco di Benevento incontra gli studenti e annuncia l'ulteriore passo in avanti

“Questi bambini qui oggi godranno più di tutti gli effetti positivi del nuovo depuratore. Per l'impianto previsto del costo di oltre 50 milioni è stata avviata la gara. Credo che per la fine di maggio presenteremo alla città i lavori e l'impresa che li eseguirà”.

Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella a margine di un incontro con gli studenti della Scuola primaria Internazionale del Sannio presso il depuratore di quartiere di Ponte delle Tavole gestito al pari degli altri impianti dalla Gesesa.

Una visita guidata dell’impianto, con l’obiettivo di approfondire il funzionamento del ciclo idrico integrato e promuovere una maggiore consapevolezza sull’uso sostenibile dell’acqua con Amina Ingaldi, consigliera del Consiglio di amministrazione Gesesa e con alcuni responsabili dell'Acea.

Iniziativa che ha rappresentato “un’importante occasione per raccontare il valore dell’educazione ambientale e il ruolo del servizio idrico nella tutela del territorio” come ha commentato Amina Ingaldi che ha parlato a lungo con gli studenti, giovanissimi, ma molto preparati sulla materia del risparmio idrico e sul ciclo integrato delle acque.

“Finalmente Benevento avrà la sua depurazione completa - ha rimarcato MAstella -. Il territorio avrà un impianto valido anche grazie alla Regione Campania” che servirà anche a scalare le classifiche sulla vivibilità della città di Benevento penalizzata da anni proprio per l'assenza di un impianto completo e totale per la depurazione. “Siamo alle battute finali e ringraziamo il Commissario per la depurazione. Procedure rallentate, purtroppo, negli anni per via di una burocrazia odiosa”.

“Ogni giorno lavoriamo per tutelare il patrimonio idrico del territorio che gestiamo e lo facciamo, anche, educando le nuove generazioni promuovendo, riguardo l’uso dell’acqua, comportamenti responsabili e sostenibili - ha poi aggiunto la consigliera Cda della Gesesa, Amina ingaldi -. La collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito rappresenta un passo importante in questa direzione, rafforzando il valore della consapevolezza ambientale tra i più giovani.