Benevento, l'under 16 vuole le fasi finali. Leone: "Meritiamo l'obiettivo" Il tecnico giallorosso ai microfoni di Stadio Giovani: "A Pineto con il giusto atteggiamento"

E' una settimana importante per l'under 16 del Benevento Calcio. I giallorossi di Leone sono al comando della classifica, condiviso col Monopoli a quota 37 punti e con gli scontri diretti favorevoli. Domenica è in programma l'ultima giornata, con i sanniti che saranno di scena in casa del Pineto. Un successo permetterebbe al Benevento di ottenere la qualificazione alle fasi finali, evitando quindi la lotteria dei play off. Dopo la vittoria ottenuta con l'Altamura, il tecnico giallorosso ha parlato così del momento dei suoi ragazzi ai microfoni di Stadio Giovani: "Siamo andati nella direzione giusta. Cercavamo la vittoria da un po’, e finalmente è arrivata. Siamo sempre gli stessi. Con i giovani è così: ti danno tutto, ti fanno una grande partita, ma a volte qualcosa lo perdi per strada. Fa parte del loro percorso di crescita. Io devo essere bravo a stare al loro fianco, come dico sempre, a guidarli e sostenerli. Oggi abbiamo avuto delle difficoltà, ma finalmente abbiamo recuperato un numero adeguato di giocatori per gestire meglio la partita. E sono contento, perché questi ragazzi lo meritavano davvero. È importante anche per un altro motivo: siamo stati primi per quasi tutto il campionato, e questa è la prima partita che giochiamo da secondi in classifica. Ma i ragazzi meritano di stare lì. Adesso ce la andiamo a giocare a Pineto. Come ho detto loro, dobbiamo avere lo stesso atteggiamento visto con l'Altamura, se non ancora di più. Dobbiamo giocarcela fino in fondo. Poi raccoglieremo quello che meritiamo, né più né meno".