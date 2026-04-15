Benevento under 15, Di Laora: "Dobbiamo chiudere al primo posto" L'attaccante giallorosso ai microfoni di Stadio Giovani: "Ci stiamo preparando per le fasi finali"

L'under 15 vuole chiudere al primo posto la stagione regolare. Reduci dal pareggio di Pineto, i giallorossi vogliono tornare quanto prima alla vittoria, come sottolineato da Di Laora ai microfoni di Stadio Giovani: "Nel primo tempo siamo andati un po’ in difficoltà. Abbiamo creato tanto, ma non siamo riusciti a sfruttare le occasioni. Loro sono passati in vantaggio sull’1-0. Nel secondo tempo siamo rientrati meglio: abbiamo pareggiato e poi siamo riusciti anche a portarci sul 2-1. Purtroppo, a pochi minuti dalla fine, abbiamo subito il gol del 2-2. C’è un po’ di rammarico, perché era un’occasione importante: potevamo allungare ancora sul Perugia e andare a +5, invece restiamo a +3 e tra due settimane ci sarà lo scontro diretto in casa loro. Per molti di noi è il primo anno insieme, ma ci stiamo trovando davvero bene, sia tra di noi che con il mister e lo staff. Ci stanno preparando al meglio anche in vista delle fasi finali. Il girone d’andata è stato straordinario: 13 vittorie su 13, ed è giusto riconoscere quello che abbiamo fatto".