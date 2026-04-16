Sabato a Futuridea l’inaugurazione della mostra "Il Mondo di Bice" Accanto allo storico impegno nel campo della ricerca anche percorso artistico e culturale

Futuridea prosegue il suo percorso di crescita culturale e artistica inaugurando, sabato 18 aprile alle ore 18:00 presso il proprio Polo Culturale, la mostra “Il Mondo di Bice”, un nuovo appuntamento dedicato alla creatività e alla valorizzazione di storie e identità straordinarie.

Accanto allo storico impegno nel campo della ricerca, della divulgazione e dell’innovazione, Futuridea ha avviato dall’autunno scorso un nuovo percorso orientato alla produzione artistica e culturale, con particolare attenzione all’originalità e alla sperimentazione. Dopo il successo della mostra “Echi d’entroterra” dell’artista Peppe Biancardi, inaugurata lo scorso ottobre e accolta con grande interesse e partecipazione, il nuovo progetto espositivo continua a esplorare linguaggi e narrazioni capaci di raccontare il territorio e le sue radici attraverso uno sguardo contemporaneo.

“Il Mondo di Bice” è dedicato a Brigida Lautieri, per tutti Bice, una donna straordinaria la cui storia sarà al centro di un percorso espositivo intenso e coinvolgente, capace di intrecciare memoria, identità e visione.

A fare gli onori di casa sarà Francesco Nardone, Responsabile delle Relazioni Istituzionali di Futuridea, che ha curato anche la prefazione del catalogo d’arte della mostra. L’evento sarà presentato insieme ad Angela Maria Antuono. Interverranno: Nino Areniello, Marisa De Quattro e Dino Viani. Le musiche saranno a cura di Eduarda Iscaro e Lello Campanelli.

Nel corso della serata è prevista inoltre la proiezione dei cortometraggi: BICE di Carmine Lautieri, TO BICE di Daniele Di Sturco e IL MONDO DI BICE di Dino Viani. Un evento che si propone non solo come momento espositivo, ma come esperienza culturale completa, capace di coinvolgere il pubblico attraverso arte, musica e narrazione.