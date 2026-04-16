Girone B, la Ternana terminerà la stagione: riprende la volata in vetta Arezzo e Ascoli a pari punti non subiranno alcun condizionamento dalla vicenda

Un'istanza di fallimento arrivata da un creditore può salvare la Ternana dal... fallimento. Non è un gioco di parole, ma l'esito di quello che accade nel codice civile. La liquidazione volontaria annunciata lunedì dalla famiglia Rizzo avrebbe portato all'autoesclusione della Ternana dal campionato, l'istanza di un creditore ha riportato tutto nei binari dell'iter della liquidazione giudiziale. Come dire che domenica le Fere scenderanno regolarmente in campo a Bra e il campionato, o le due partite che restano da disputare, saranno regolarmente giocate tra i sospiri di sollievo di chi avrebbe perso inopinatamente dei punti. Poi dopo saranno in gioco solo gli interessi della Ternana e non di altre squadre che non c'entrano nulla nella vicenda.

Si salva, insomma, la regolarità del campionato, riprende vigore la volata tra Arezzo e Ascoli, che sono indivisibilmente a braccetto in testa alla classifica e aspettano di giocare queste due partite per dirimere la questione della promozione diretta in serie B. Sarebbe stata una ingiustizia insopportabile per l'Ascoli, che nel computo dei punti da defalcare ne avrebbe persi addirittura cinque nei confronti dei toscani. Perchè quella regola assurda di cancellare anche i risultati già ottenuti, qualcuno prima o poi dovrà cambiarla, ma per ora avrebbe regalato su un piatto d'argento la vittoria in campionato alla squadra di Bucchi. Perchè l'Arezzo contro la Ternana ha conquistato un solo punto, frutto di un pareggio al Liberati (ha invece perso in Toscana), mentre l'Ascoli ne aveva fatti addirittura sei. Ragione per cui l'Arezzo ne avrebbe guadagnati ben cinque nei confronti dei bianconeri. Se, come ormai sembra scontato, la Ternana terminerà il campionato, nulla di tutto questo accadrà e la volata tra Arezzo ed Ascoli riprenderà tutte le sue peculiarità.

Nella foto Tomei e Bucchi, tecnici di Ascoli e Arezzo (Amaranto magazine)