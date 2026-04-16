Trasporto pubblico locale. L'ira dei sindacati a Benevento: mezzi non idonei La denuncia di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Autoferro: pronti ad un'assemblea

"Nonostante le numerose note inviate sia all’azienda Trotta, società che gestisce il trasporto pubblico nella città di Benevento e al Comune stesso, nessun provvedimento esaustivo è stato preso per fare in modo che gli autobus delle varie linee che operano nella città siano in condizioni ottimali".

Questa la nuova denuncia che arriva dalla Filt CGIL, Fit CISL, UIL Trasporti e UGL Autoferro che ancora una volta accendono i riflettori su alcuni problemi che riguardano i mezzi del trasporto pubblico locale per il quale, peraltro, in questi mesi è in corso il passaggioa all'Air che si è aggiudicata la gara regionale.

"Gli operatori fino ad oggi con grande senso di responsabilità e per non creare disservizi - hanno rimarcato i sindacati -, hanno guidato automezzi non più idonei alla circolazione (come da foto allegate), che evidenziano senza ombra di dubbio persino pianali corrosi dalla ruggine e bucati, oltre ad una scarsa pulizia. L’officina è al collasso più completo - denunciano le Segreterie provinciali guidate da Anzalone, Marra, Pagliuca e Coppola -, gli addetti alla manutenzione fanno di tutto per ovviare alla carenza dei pezzi di ricambio, visto che ultimamente sono merce rara, spesso l’autista che prende servizio non trova neanche il mezzo per effettuare il proprio turno di lavoro".

Di qui il monito: "Gli operatori del settore per queste motivazioni oltre ad essere preoccupati per la propria incolumità e per l'utenza ignara di tutte queste problematiche utilizza giornalmente gli autobus cittadini. E’ necessario dare una svolta radicale a questo stato di cose, in quanto non passa giorno che qualche automezzo vada in panne procurando disagi e disservizi. Nelle precedenti note abbiamo informato anche il Prefetto di tutto ciò, ma si continua imperterriti sulla stessa strada.

Si sperava in un passaggio imminente alla nuova società che si è aggiudicato l’appalto del lotto 2 Avellino /Benevento della gara regionale del TpL, cioè l’Air Campania, ma come tutte le cose nostrane, i tempi si sono dilatati e ancora oggi non si ha certezza di quando avverrà il subentro.

Nei prossimi giorni - annunciano i sindacati - se non ci saranno novità di rilievo convocheremo un’assemblea di tutti i lavoratori per proclamare lo stato di agitazione e altre forme di lotta ancora più incisive per la tutela e della incolumità privata e pubblica".