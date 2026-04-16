Beneficiari concorsi forze ordine: 13 patteggiano, decine di rinvii a giudizio Benevento. Decisi anche alcuni non luogo a procedere e una messa alla prova

Tredici patteggiamenti (e un non luogo a procedere per una quattordicesima persona che aveva chiesto di patteggiare), una messa alla prova, alcuni proscioglimenti e decine e decine di rinvii a giudizio.

Sono le decisioni del gup Maria Di Carlo per le 112 persone – altre due sono nel frattempo decedute - coinvolte nell'indagine del sostituto procuratore Francesco Sansobrino, al quale è subentrato il collega Giulio Barbato, e della guardia di finanza sui concorsi per le forze dell'ordine. Si tratta del troncone che riguarda i beneficiari (candidati e loro familiari, e non solo) delle presunte condotte corruttive per le quali nel novembre 2024 sono stati condannati con rito abbreviato quattro dei cinque imputati che avevano scelto il rito abbreviato, ed ora dinanzi alla Corte di appello.

Il via libera per il patteggiamento della pena di 2 anni, sospesa, con l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare per 5 anni con la pubblica amministrazione, anch'esse sospese, è arrivato per Federica Vano e Armando Vano, di Napoli - avvocati Gaetano Porto e Mattia Floccher-, Nicola Morante e Antonio Morante,di Sant'Arcangelo Trimonte, Bruno Saraceno, di Benevento – per tutti l'avvocato Sergio Rando -, Erika Nevola (avvocato Diego Cavalieri), di Paduli, Raffaella Chioccola (avvocati Andrea e Matteo De Longis), di Ponte, Gerarda Chiavelli, Romoaldo Chiavelli, di San Giorgio del Sannio – avvocati Rando e Franco Pepe-, Luigi Coletta (avvocato Antonio Leone), di Benevento, Onorato Pedicini (avvocato Pepe), di Apice, Antonio Romano ( avvocato Giuseppe Francesco Massarelli), di Faicchio, Enrico Catalano (avvocato Roberto Prozzo), di Benevento. Non luogo a procedere, perchè il fatto nonn sussiste, per Mario Cerasulo (avvocato Vincenzo Di Vaio), di Parete, anch'egli tra coloro che avevano chiesto di patteggiare.

Messa alla prova per 12 mesi per Milena Bernardo (avvocato Camillo Cancellario), di Benevento.

Non luogo a procedere per Nazzareno Antonio Orlando, Giuseppe Marro, Gianluca Galliano, Ermanno Reale, di Benevento, Eduardo Zolli, di Apollosa, Alessandro Filippo Lupo, Nicola D'Angelo, Antonello D'Angelo, di Moiano, Giuseppe Ciaramella, di Moiano, Antonio De Matteo (per quest'ultimo anche per alcuni addebiti per i quali è già stato giudicato), difesi dagli avvocati Togo Verrilli, Cosimo Marcellino, Antonio Leone, Luigi Giuliano, Stefano Travaglione, Federico Paolucci, Sergio Rando, Gabriele Vescio, Carmen Esposito.

Dovranno infine affrontare il processo, che partirà il 17 dicembre, lo stesso De Matteo, Claudio Balletta, di Roma, Giuseppe Sparaneo, di Benevento, Gianpiero Salerno, di San Giorgio del Sannio, Gerardo Salerno, di San Giorgio del Sannio, Pio Chioccola, di Benevento, Maria Teresa De Vanna, di Benevento, Francesco Furno, di Benevento, Goffredo Furno, di Benevento, Vincenzo Franzese, di Benevento, Fabio Franzese, di Benevento, Lina Porfidio, di Benevento, Daniela Melillo, Mario Melillo, di Benevento, Sergio Antonio Fiscante, di Benevento, Giuseppe Fiscante, di Benevento, Isidoro De Blasio, di Benevento, Antonia Parrella, di Arpaise, Nicola Testa, di Caposele, Emanuele Furno, di Benevento, Fabio Zullo, di Calvi, Fabio Luongo, di Torre Le Nocelle, Francesco Saraceno, di Benevento, Davide Izzo, di Benevento, Pierbiagio De Luca, di Benevento, Genesio De Luca, di Benevento, Antonio Saracino, di Bovino, Lucia Bisanti, di Bovino, Antonio De Gennaro, di Benevento, Vincenzo Sparaneo, di Benevento, Antonio Masotti, di Benevento, Vincenzo Dell'Oste, di Benevento, Graziano De Girolamo, di Pago Veiano, Alfredo Ghetta,di Benevento, Giovanni Ghetta, di Benevento, Mauro Barbato, di San Giorgio La Molara, Elia Cifiello, di Benevento, Giancarlo Cifiello, di Benevento, Lucia Pomponio, di Benevento, Francesco Ciccone, di Benevento, Mario Izzo, di Apollosa, Iolanda Giannini, di Apollosa, Pompeo Signoriello, di Sant'Angelo a Cupolo, Maria Santoro, di Sant'Angelo a Cupolo, Giovanni Signoriello, di Sant'Angelo a Cupolo, Carmen Signoriello, di Sant'Angelo a Cupolo, Elvira Sala, di Tocco Caudio, Antonio Rillo, di Benevento, Vincenzo Russo, di Ceppaloni, Giorgio Martucci, di Benevento, Pina Tedino, di Foglianise, Marianna Di Gioia, di Cautano, Costanzo Nicola Di Gioia, di Foglianise, Giambattista Petrillo, di Montefalcone Valfortore, Vittorio Dell'Oste, di Sant'Angelo a Cupolo, Chiara Gallo, di San Marco Evangelista, Raffaele Gallo, di San Marco Evangelista, Carmine Orlando,di Fragneto Monforte, Salvatore Poliseno, di San Giorgio del Sannio, Giacomo Saccone, di Paduli, Luigi Saccone, di Paduli, Smeraldo Feleppa, di San Leucio del Sannio, Stanislao De Lucia, di Parma, Agata Sabrina Gravano, di Sant'Agata dei Goti, Umberto Gravano, di Sant'Agata dei Goti, Marianna Passariello, di Benevento, Immacolata Bibbò,, di Benevento, Mario Giannini, di Foglianise, Vincenzo Genca, di Calvi, Jessica Lanzotti, di San Martino Sannita, Michele Campana, di Benevento, Antonio Carbone, di Benevento, Davide Cifiello, di Benevento, Angelo Pietro Valente, di Cervinara, Danilo Russo, di Benevento, Antonietta De Nisco, di Calvi, Rocco Squillante, di Benevento, Giovanni D'Aloia, di Buonalbergo, Raffaele Cotugno, di Sant'Agata dei Goti, Antonio Barbato, di Paduli, Antonello Principe, di Benevento, Angelo Feleppa, di Benevento, Umberto De Matteo, di Marino, Fabio De Matteo, di Bolzano, Emanuele De Matteo, di Mantova, Felice De Matteo, di Benevento.

La posizione di altri tre imputati – due hanno scelto il rito abbreviato- sarà invece vagliata il 7 maggio ed il 1 ottobre. Sono impegnati nella difesa gli avvocati Bruno Naso, Antonio Leone, Domenico Chindamo, Angelo Leone, Vincenzo Regardi, Franco Pepe, Andrea e Matteo De Longis, Giuseppe D'Agostino, Vincenzo Sguera, Viviana Olivieri, Togo Verrilli, Cosimo Marcellino, Luigi Giuliano, Domenico Cristofaro, Federico Baffi, Francesca Chica, Domenico Pignatiello, Sabatino Cipollini, Antonio Rosania, Daniele Cella, Lara Mutascio, Antonio Lonardo, Sergio Rando, Mario Villani, Camillo Cancellario, Vincenzo Santomarco, Mario Luigi Aiezza, , Maurizio Lepore, Giuseppe Arena, Umberto Del B asso De Caro, Giuseppe Franceesco Massarelli, Vincenzo Regardi, Paola Genito, Roberto Prozzo, Vincenzo Di Vaio, Carmen Esposito, Vittorio Fucci, Federico Paolucci, Costanzo Di Pietro, Teresa Meccariello, Ettore Marcarelli, Torina Lo Conte, Tullio Tartaglia, Paola Porcelli, Marcello D'Auria, Giampiero Clementino, Guido Principe, Gaetano Porto, Mattia Floccher, Danilo Riccio, Domenico Russo, Grazia Luongo, Michele Rillo, Domenico Vessichelli, Carmine Mariano Izzo, Giuseppe Rando, Oreste Viola, Viviana Olivieri, Raffaele Tibaldi, Diego Cavalieri, Giancarlo Caporaso, Niki Covelli, Mario Salerno, Carlo Iannace, Antonio Castiello, Mario Izzo, Simona Voso, Pasqaule Cice, Fabio Russo, Daniele Bonavita, Mario Chiusolo, Luca Paglia.