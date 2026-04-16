Under 17, Benevento al rush finale per i play off. Schiavi: "Siamo pronti" La formazione giallorossa insegue la qualificazione

L'under 17 del Benevento è pronta a vivere un intenso rush finale, con l'obiettivo di conquistare la qualificazione alle fasi finali, a partire dal match di domenica in programma all'Avellola contro la Sambenedettese. Ai microfoni di Stadio Giovani, il tecnico Schiavi ha sottolineato: “Sono sempre stato convinto che il nostro sia il girone più difficile, e i ragazzi ne sono pienamente consapevoli. Nelle ultime partite, però, ho visto miglioramenti molto importanti, soprattutto dal punto di vista mentale. Quando si arriva a giocarsi i play off, infatti, l’aspetto psicologico diventa determinante, anche più di quello fisico. Sappiamo bene che queste ultime tre partite saranno come tre finali: ci giochiamo tanto. In particolare, avremo uno scontro diretto fondamentale a Perugia, dove sono convinto che ci giocheremo gran parte delle nostre possibilità di entrare nei play off. Allo stesso tempo, ci sono altri incroci importanti, quindi dobbiamo continuare a lavorare con la stessa determinazione di sempre. Io sono fiducioso e credo che i ragazzi possano raggiungere l’obiettivo. Al di là del risultato, è molto importante che, a livello di settore giovanile, i ragazzi vivano esperienze di questo tipo. Anche nelle categorie superiori, come Serie B e Serie C, si disputano i play off, ed è giusto che inizino a confrontarsi con queste situazioni già adesso. Questo percorso li aiuta a prepararsi per il salto in Primavera e, poi, in prima squadra. Per come la vedo io, è fondamentale impostare fin da giovani una mentalità da prima squadra, abituandoli a provare certe sensazioni e a gestire determinate pressioni. Prima iniziano questo percorso, meglio sarà per la loro crescita.”