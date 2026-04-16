Settore giovanile, le gare del weekend: atto finale per l'under 16 a Pineto Sfide casalinghe all'Avellola per Primavera, under 17 e 15

Le formazioni giovanili del Benevento si preparano a un nuovo weekend da affrontare al massimo, considerato che i vari campionati sono vicini alla conclusione. La Primavera, che è reduce dalla sconfitta rimediata in casa della Ternana, sabato mattina affronterà il Pisa sul sintetico dell'Avellola: il fischio d'inizio è fissato alle ore 11:30. Domenica, invece, sarà la volta delle under. La 17 insegue la qualificazione ai play off, con la classifica che attualmente la vede al quarto posto, condiviso con il Guidonia che però ha gli scontri diretti favorevoli. I giallorossi affronteranno tra le mura amiche i pari età della Sambenedettese, così come l'under 15 che vuole conquistare i tre punti per ottenere quanto prima l'aritmetica certezza del primato della classifica. L'under 16, invece, giocherà in trasferta contro il Pineto. Per la squadra di Leone si tratta dell'ultima giornata della stagione regolare: con una vittoria, i giallorossi otterranno la qualificazione agli ottavi di finale nazionali, senza passare per i play off.