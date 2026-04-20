A breve parte l'ambulatorio odontoiatrico per soggetti fragili Dopo le segnalazioni pervenute allo sportello virtuale dell'osservatorio del Comune

A seguito di alcune segnalazioni pervenute allo sportello virtuale dell’Osservatorio del Comune di Benevento da parte di mamme con figli fragili che necessitano di cure odontoiatriche con assistenza anestesiologica, si è attivata un’importante interlocuzione istituzionale per rispondere a tali esigenze. Il dottor Giovanni Faraonio, odontoiatra di Benevento, è il referente dell’iniziativa territoriale nata proprio per dare risposta ai bisogni espressi dalle famiglie. Questa mattina il Sindaco di Benevento Clemente Mastella e Luca De Lipsis, consigliere delegato alla Sanità del Comune di Benevento, hanno incontrato la Direttrice Generale dell’ASL, Tiziana Spinosa, per approfondire la possibilità di attivare un percorso dedicato.

Nel corso dell’incontro, la direttrice Spinosa ha manifestato piena disponibilità ad attivare un ambulatorio odontoiatrico dedicato alle fragilità, che possa operare con il supporto di specialisti disponibili ad aderire al progetto. L’iniziativa sarà realizzata con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali di categoria, tra cui il Sumai, e nel pieno rispetto della normativa vigente. L’obiettivo condiviso è quello di attivare in tempi brevi un servizio ambulatoriale strutturato, in grado di rispondere in maniera adeguata e sicura ai bisogni specifici e complessi dei pazienti fragili. “Quando buona sanità e buona politica lavorano insieme – sottolineano i promotori – si possono ottenere risultati concreti a tutela del benessere dei cittadini”. Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla direttrice generale Spinosa e a tutti gli specialisti che vorranno aderire al progetto, contribuendo alla sua realizzazione.

