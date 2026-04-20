Tanta partecipazione allo screening diabetologico promosso dal Lions club Effettuati 31 controlli presso la parrocchia di S. Maria di Costantinopoli

Si è concluso con un’ampia partecipazione e riscontri molto positivi lo screening diabetologico gratuito promosso dai Lions Club Benevento Arco Traiano e Lions Club Benevento Host. L’iniziativa, fortemente voluta dai due Club, conferma ancora una volta l’impegno condiviso nella prevenzione e nella tutela della salute pubblica.

Nel corso della giornata di ieri sono stati effettuati 31 screening completi (visita specialistica, ecografia dell’addome ed ecocolordoppler carotideo), resi possibili dalla professionalità e dalla generosa disponibilità degli specialisti Francesco Zerella, Michelino Tedesco ed Erasmo Cutillo. Un sentito ringraziamento va anche ai dottori e soci Lions Giuseppe Maio, Carlo Landolfi e Salvatore Campanile, per il prezioso contributo offerto all’organizzazione e allo svolgimento dell’attività.

Determinante, inoltre, la collaborazione della Parrocchia Santa Maria di Costantinopoli: i Lions rivolgono un grazie sincero al parroco Don Biagio Corleone per l’accoglienza e il supporto, estendendo la riconoscenza a tutta la comunità parrocchiale.

Un ringraziamento particolare va anche all’Ospedale Fatebenefratelli, che ha messo a disposizione lettini e materiali di consumo, contribuendo in modo significativo alla buona riuscita dell’evento.

Un grazie speciale, infine, alla Croce Rossa per la presenza dei volontari che, con dedizione e spirito di servizio, hanno affiancato gli specialisti durante tutte le fasi dello screening.

I Lions Club Benevento Arco Traiano e Benevento Host rinnovano il proprio impegno a favore della prevenzione e della sensibilizzazione,

continuando a promuovere iniziative dedicate alla salute e al benessere, con l’obiettivo di restare concretamente al fianco della comunità.