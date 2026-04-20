Tanta partecipazione allo screening diabetologico promosso dal Lions club

Effettuati 31 controlli presso la parrocchia di S. Maria di Costantinopoli

tanta partecipazione allo screening diabetologico promosso dal lions club
Benevento.  

Si è concluso con un’ampia partecipazione e riscontri molto positivi lo screening diabetologico gratuito promosso dai Lions Club Benevento Arco Traiano e Lions Club Benevento Host. L’iniziativa, fortemente voluta dai due Club, conferma ancora una volta l’impegno condiviso nella prevenzione e nella tutela della salute pubblica.
Nel corso della giornata di ieri sono stati effettuati 31 screening completi (visita specialistica, ecografia dell’addome ed ecocolordoppler carotideo), resi possibili dalla professionalità e dalla generosa disponibilità degli specialisti Francesco Zerella, Michelino Tedesco ed Erasmo Cutillo. Un sentito ringraziamento va anche ai dottori e soci Lions Giuseppe Maio, Carlo Landolfi e Salvatore Campanile, per il prezioso contributo offerto all’organizzazione e allo svolgimento dell’attività.
Determinante, inoltre, la collaborazione della Parrocchia Santa Maria di Costantinopoli: i Lions rivolgono un grazie sincero al parroco Don Biagio Corleone per l’accoglienza e il supporto, estendendo la riconoscenza a tutta la comunità parrocchiale.
Un ringraziamento particolare va anche all’Ospedale Fatebenefratelli, che  ha messo a disposizione lettini e materiali di consumo, contribuendo in modo significativo alla buona riuscita dell’evento.
Un grazie speciale, infine, alla Croce Rossa per la presenza dei volontari che, con dedizione e spirito di servizio, hanno affiancato gli specialisti durante tutte le fasi dello screening.
I Lions Club Benevento Arco Traiano e Benevento Host rinnovano il proprio impegno a favore della prevenzione e della sensibilizzazione,
continuando a promuovere iniziative dedicate alla salute e al benessere, con l’obiettivo di restare concretamente al fianco della comunità.

Ultime Notizie