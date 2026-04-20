Codice Sibilla, domani la presentazione a Benevento Libraria Alle ore 17 presso il Convento Madonna delle Grazie in viale San Lorenzo

Domani 21 aprile, nell'ambito della rassegna Benevento Libraria, alle ore 17 presso il Convento Madonna delle Grazie in viale San Lorenzo, si terrà la presentazione del libro Codice Sibilla. Il segreto di Gutenberg di Carlo Vecce, con introduzione della professoressa Maria Cristina Donnarumma e un dialogo dell'autore con Antonio Franchini.

Codice Sibilla. Il segreto di Gutenberg è un romanzo che intreccia storia, mistero e riflessione sul sapere, ambientato in un’epoca di grandi trasformazioni. Carlo Vecce ci accompagna in un viaggio affascinante tra manoscritti, inquisitori e invenzioni rivoluzionarie. La prima parte del romanzo richiama fortemente Il nome della rosa: è, infatti, un libro che si presta a molteplici livelli di lettura. Il lettore “normale” può lasciarsi affascinare dalla trama, mentre il lettore più esperto coglie i numerosi riferimenti alle opere letterarie e storiche. La lettura è estremamente scorrevole e piacevole: tra colpi di scena, incendi, fughe e misteri chi lo sfoglia non riuscirà a smettere di leggerlo. L’abilità dello scrittore risiede proprio nella capacità di rendere accessibili temi che normalmente sarebbero ostici per il grande pubblico, come la scoperta e la salvaguardia dei manoscritti nel Quattrocento. Il romanzo storico è ambientato nel cuore dell’Europa continentale, e gli spostamenti dei protagonisti possono essere seguiti sulla mappa posta sul retro della copertina. L’ambientazione è curata nei minimi dettagli: il clima dell’epoca è descritto con precisione.

