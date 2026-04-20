Scontro tra tre auto sulla Statale Appia: quattro persone coinvolte Tre i feriti trasportati in ospedale. L'incidente tra San Vito ed Epitaffio

Tre persone trasportate in ospedale e una quarta medicata sul posto. Questo il bilancio dell'incidente stradale registrato questo pomeriggio lungo l'Appia nel comune di Benevento, tra San Vito ed Epitaffio. Tre le auto che si sono scontrate. Si tratta di una Fiat Panda, una Lancia Y e una Renault Captur. Quattro le persone coinvolte nello scontro. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di San Marco dei Cavoti e Benevento e la Polizia Municipale, oltre che tre ambulanze del 118.

Violento l'impatto tra i veicoli. I vigili del fuoco hanno estratto due persone dagli abitacoli incidentati, mentre le altre due persone sono state aiutate dagli automobilisti in transito in attesa delle autoambulanze. I tre feriti sono stati trasferiti presso gli ospedali San Pio e Fatebenefratelli per le ferite riportate, mentre la Polizia municipale ha provveduto ad effettuare i rilievi.