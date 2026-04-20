Mossa della disperazione a Foggia: via Pazienza, torna Barillari La squadra rossonera all'ultima partita dovrà battere la Salernitana e sperare nel Giugliano

La mossa della disperazione: il Foggia dà il benservito a Michele Pazienza e richiama Enrico Barillari. Il tecnico ligure ha già accettato di guidare i satanelli nella difficile partita contro la Salernitana, nella quale neanche una vittoria gli darebbe la certezza di disputare almeno i play off. La situazione aritmetica è abbastanza semplice: i satanelli sono terz'ultimi a quota 27, il Giugliano è quart'ultimo a 36, vale a dire 9 punti su. Rimanendo così la situazione il play out neanche si giocherebbe, come da regolamento che vuole che tra le due contendenti non ci sia un divario superiore agli otto punti. All'ultima giornata il Foggia ospiterà la Salernitana (non si sa in quali condizioni, se a porte chiuse o addirittura in campo neutro), mentre il Giugliano sarà di scena a Caserta. I satanelli dovranno fare almeno un punto in più dei napoletani, cioè ridurre almeno a 8 i punti di distacco. Solo in quel caso il play out si giocherebbe e avrebbe un senso aver richiamato Barillari per questa partita. Altrimenti il tecnico ligure terminerà subito anche questa seconda avventura.