Fondovalle Sabato: al via i lavori di messa in sicurezza Intervento importante e atteso

Cominceranno domani i lavori per la sistemazione e la messa in sicurezza di tratti saltuari del piano viabile della Strada provinciale n. 9 dall’innesto con la viabilità comunale del capoluogo fino a tutta la percorrenza della Fondo Valle Sabato in direzione del confine con l’Irpinia.

Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi che ha presieduto una riunione di lavoro con i responsabili del Settore

Infrastrutture.

Il nuovo intervento fa seguito ad altri lavori già disposti nei mesi scorsi sulla stessa arteria approvati il 14 luglio 2025 con Determinazione Dirigenziale n. 1424.

"Un investimento importante in tratti di territorio della città di Benevento e dei comuni di Ceppaloni e San Leucio del Sannio, al cui sindaco Nascenzio Iannace ho comunicato immediatamente la partenza dei lavori. Si tratta di un intervento atteso e importante su un'arteria di collegamento fondamentale per tutta la valle del Sabato" ha commentato a riguardo il sindaco di Benevento Clemente Mastella.