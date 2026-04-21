DiCultHer e Io X Benevento presto insieme per il Sannio Alla Camera dei Deputati prende slancio la XI Settimana delle Culture Digitali “Antonio Ruberti”

E' stata presentata presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, la XI edizione della Settimana delle Culture Digitali “Antonio Ruberti” si conferma uno degli appuntamenti più significativi nel panorama italiano dedicato all’innovazione culturale e alla cittadinanza digitale. Un

evento non solo celebrativo, ma azione concreta per promuovere una visione della cultura digitale come diritto universale, accessibile e intergenerazionale.

Cuore propulsore dell’iniziativa è la rete DiCultHer, guidata dal presidente Carmine Marinucci, figura di riferimento nel panorama nazionale per la diffusione dell’umanesimo digitale. La sua visione – incentrata sull’educare, coltivare e umanizzare – pone al centro la necessità di riconoscere la cultura digitale come diritto di cittadinanza, sottolineando come l’innovazione debba essere accompagnata da consapevolezza, educazione e responsabilità collettiva.

La Settimana rappresenta il più grande laboratorio diffuso di idee, esperienze e buone pratiche che coinvolge scuole, università, istituzioni, imprese, centri di ricerca e territori, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza che la trasformazione digitale non è solo tecnologica, ma

profondamente culturale, educativa e sociale.

Nel corso degli incontri della Settimana, che si svolgerà on line su piattaforma Zoom (info al sito www.diculther.it) saranno affrontati temi cruciali come l’educazione al digitale, la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale in chiave tecnologica, l’innovazione nei processi formativi e il ruolo delle comunità nel costruire nuovi modelli di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alle giovani generazioni, protagoniste di un cambiamento che richiede competenze, spirito critico e responsabilità.

In questo contesto si inserisce il percorso avviato dall’APS Io X Benevento, guidata dal presidente Giuseppe Schipani, che si appresta a formalizzare una collaborazione strategica con la rete DiCultHer, anche alla luce del comune partenariato con INDIRE. Una sinergia che promette importanti ricadute per il territorio sannita, rafforzando l’ecosistema culturale locale e aprendo nuove prospettive per la città di Benevento nel campo dell’innovazione educativa e sociale.

L’iniziativa mira a ridefinire spazi, tempi, attori e linguaggi dell’apprendimento in una prospettiva inclusiva e integrata con il territorio, anche attraverso l’impiego di tecnologie immersivo-virtuali e dell’intelligenza artificiale.

Tra i momenti di rilievo della Settimana vi sarà anche la presentazione della rivista scientifica “Culture Digitali”, spazio di riflessione e ricerca sui temi dell’umanesimo digitale promosso da DiCultHer. Tra i contributi tematici analisi approfondite sull’umanesimo digitale e i territori delle aree interne, con richiami all’esperienza territoriale della Comunità Educante “Insieme per Benevento” a cura della prof.ssa Nadia De Cristofaro, vicepresidente e coordinatrice dell’APS Io X Benevento.

La XI Settimana delle Culture Digitali “Antonio Ruberti” si configura dunque come un punto di convergenza tra visione e azione, tra ricerca e comunità. Un’occasione per ribadire, anche grazie all’impegno di Carmine Marinucci e della rete DiCultHer, che la cultura digitale non è un’opzione, ma una condizione essenziale per la piena partecipazione alla vita democratica e per lo sviluppo equo dei territori, soprattutto quelli più fragili.

In questa direzione, il protagonismo di realtà come Io X Benevento dimostra come, anche dalle aree interne, possano emergere modelli innovativi capaci di contribuire in modo significativo al dibattito nazionale e internazionale, trasformando il digitale in una leva concreta di crescita culturale e sociale.