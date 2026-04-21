Montesarchio: successo per il concerto Barocco nella chiesa di San Francesco Musica e cultura hanno conquistato il pubblico

Una serata di grande prestigio artistico e di intensa partecipazione quella vissuta domenica 19 aprile nella gremita chiesa di San Francesco a Montesarchio, dove quasi trecento persone hanno preso parte al concerto organizzato in collaborazione tra l’associazione culturale “LiberaMente” e il Comune di Montesarchio.

L’evento si inserisce nel ricco cartellone culturale cittadino, sempre più qualificato e apprezzato, frutto di una programmazione attenta e lungimirante fortemente sostenuta dall’Assessore alla Cultura Morena Cecere e dal consigliere delegato agli spettacoli Nunzio Nazzaro. Un’organizzazione impeccabile, capace di coniugare qualità artistica, valorizzazione dei luoghi storici e ampia partecipazione popolare.

A rendere speciale la serata è stato un programma musicale di elevato profilo, interpretato da artisti di assoluto valore. Protagonisti il flautista Giuseppe Branca, il soprano Anna Rosa Fico e il mezzosoprano tedesco Nina Böhlke, presenza internazionale che ha conferito ulteriore prestigio all’iniziativa. I solisti sono stati diretti con maestria dal M° Antonino Armagno, cembalista e direttore dell’orchestra “I Filarmonici di Napoli”.

Applauditissime le esecuzioni del celebre concerto RV 439 “La Notte” di Antonio Vivaldi per flauto solista e orchestra e dell’emozionante “Stabat Mater” di Pergolesi.

A impreziosire ulteriormente la serata, sono state le parole delle grandi autrici come Frida Kahlo, Emily Dickinson e Alda Merini i cui pensieri sono stati affidati al “Club della Penna Rosa”, una realtà culturale di Montesarchio di tutto rispetto, che ha saputo offrire al pubblico momenti di intensa suggestione e profonda riflessione.

Il caloroso consenso finale ha confermato il successo di una manifestazione che accresce il prestigio culturale della città. Montesarchio si conferma così comune capofila nella promozione culturale dell’intera Valle Caudina, grazie a una visione amministrativa concreta e dinamica che trova nell’Assessore Cecere uno dei suoi principali punti di forza.