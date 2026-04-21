Benevento: sequestro di droga e multe per due parcheggiatori abusivi Le misure scattate nell'ambito dei controlli dei carabinieri

Il sequestro amministrativo di 10 euro ritenuti provento dell’attività illecita e l’ordine di allontanamento per 48 ore. Sono le misure per due parcheggiatori abusivi scoperti dai Carabinieri di Benevento impegnati in pattugliamenti mirati nelle aree più sensibili della città per contrastare fenomeni di illegalità diffusa e rafforzare la sicurezza urbana.

L’attenzione dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile si è focalizzata in particolare sulla zona dell’ospedale “San Pio” e nel centro cittadino, contesti da tempo esposti al fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Nel corso dei controlli, due persone sono state sorprese mentre esercitavano l’attività senza alcuna autorizzazione: per loro sono scattate le sanzioni previste dal Codice della Strada, il sequestro amministrativo di 10 euro ritenuti provento dell’attività illecita e l’ordine di allontanamento per 48 ore.

Inoltre, a seguito di una perquisizione domiciliare d’iniziativa, un 41enne del capoluogo è stato trovato in possesso di 12,80 grammi di cocaina e di un bilancino di precisione, rinvenuti tra la camera da letto e la cucina. Il materiale è stato sottoposto a sequestro e sarà oggetto di ulteriori analisi tecnico-scientifiche. L’uomo è stato denunciato.

Non sono mancati controlli anche nei pressi dello stadio comunale, dove due giovani sono stati sorpresi con modiche quantità di marijuana e segnalati alle autorità competenti quali assuntori.