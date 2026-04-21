Appia schools: successo e partecipazione a Paduli Per la valorizzazione del patrimonio storico archeologico legato alla via Appia Traiana

Si è conclusa con grande partecipazione e coinvolgimento la seconda edizione di “Appia Schools – Laboratorio Appia Traiana”, il progetto didattico e culturale che ha trasformato Paduli in un punto di riferimento per lo studio e la valorizzazione del patrimonio storico-archeologico legato alla Via Appia Traiana.



Studenti provenienti da diverse realtà scolastiche italiane – dall’Istituto Tecnico Tecnologico “Giovanni Giorgi” di Brindisi al Liceo Scientifico “Plinio Seniore” di Roma, fino agli istituti "Karol Wojtyla" di Arzano e "Alberti" Benevento – si sono incontrati per condividere studi, ricerche ed esperienze sul campo, vivendo un percorso immersivo tra storia, cultura e territorio.



Il programma ha alternato momenti di confronto e presentazione dei lavori a esperienze dirette, come l’escursione al Parco Archeologico di Forum Novum e la visita nel centro storico di Paduli, offrendo ai partecipanti un’occasione concreta di apprendimento e scoperta. Non sono mancati momenti di socialità e scambio, che hanno rafforzato il valore educativo e umano dell’iniziativa.



Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Paduli, Domenico Vessichelli, che ha sottolineato l’importanza strategica del progetto:

“Appia Schools rappresenta un’iniziativa di straordinario valore per il nostro territorio. In questi giorni Paduli è diventata un laboratorio a cielo aperto, dove i giovani hanno potuto riscoprire le nostre radici e comprendere quanto sia fondamentale custodire e valorizzare il patrimonio storico e culturale che ci appartiene”.



Il primo cittadino ha poi evidenziato il ruolo delle nuove generazioni:

“Vedere tanti studenti provenienti da diverse parti d’Italia confrontarsi, studiare e vivere il nostro territorio è motivo di orgoglio. Sono loro i veri ambasciatori della cultura e della memoria. Investire in progetti come questo significa costruire futuro, partendo dalla conoscenza del passato”.



L’iniziativa, inserita nell’ambito del progetto legato alla valorizzazione della Via Appia e sostenuta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nella promozione di percorsi educativi innovativi e nella valorizzazione dei siti di interesse storico-culturale.



Con la chiusura delle attività, Appia Schools si conferma non solo come un laboratorio didattico, ma come un’esperienza capace di lasciare un segno profondo nei partecipanti, rafforzando il legame tra giovani, territorio e identità storica.