San Bartolomeo in Galdo: il 30 aprile riapre l’Ospedale di Comunità Incontro tra Agostinelli e Spinosa. Open Day a maggio

Prosegue a pieno ritmo il percorso di potenziamento dei servizi sanitari nell’area del Fortore. Oggi, in un incontro tra il Sindaco Agostinelli e il Direttore Generale dell’ASL Benevento – la dott.ssa Tiziana Spinosa – è stato fatto il punto sull’avanzamento degli interventi che interessano l’area.

L’incontro ha permesso di ribadire la massima puntualità sulla tabella di marcia: viene confermata ufficialmente la data del 30 aprile per l’ultimazione dei lavori. Questo passaggio consentirà la riapertura dell’Ospedale di Comunità, che sarà dotato di un modulo completo da 20 posti letto, garantendo una risposta efficace alla domanda di assistenza del territorio.

Il progetto mira alla creazione di un’offerta sanitaria di prossimità, moderna e centralizzata. La struttura integrerà infatti in un unico plesso: la Centrale Operativa Territoriale (COT); l’Ospedale di Comunità; e la Casa di Comunità.

L'integrazione di questi servizi con PSAUT, laboratorio di analisi, radiologia, poliambulatorio e centro antidiabetico, consolida la nascita di un vero e proprio “Polo della Salute”, punto di riferimento essenziale per l’intera comunità del Fortore.

Per sancire il legame tra la nuova struttura e il territorio, nella seconda metà di maggio si terrà un Open Day dedicato alla cittadinanza. L'iniziativa, organizzata dalla Direzione Generale dell'ASL, prevederà un’intera giornata dedicata all'erogazione gratuita di servizi sanitari. Sarà un momento di trasparenza e condivisione per permettere a tutti i cittadini di visitare la struttura e approfondire la conoscenza delle prestazioni offerte.

“Esprimiamo forte apprezzamento per la consueta operatività e la disponibilità dimostrata dalla dott.ssa Spinosa – commenta il sindaco di San Bartolomeo in Galdo Carmine Agostinelli – Il completamento di questo Polo rappresenta un traguardo fondamentale per la tutela della salute e per il rafforzamento dei servizi pubblici nella nostra area”.