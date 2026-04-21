Intrappolata tra rami quercia di 13 metri, gattina liberata dai vigili del fuoco E' accaduto a San Giorgio del Sannio

Non è stato semplice ma, alla fine, ce l'hanno fatta a recuperala e a riconsegnarla sana e salva ai suoi proprietari, che erano in ansia per la sua sorte. Era rimasta intrappolata tra i rami di una grossa quercia la gattina che i vigili del fuoco del comando provinciale hanno liberato a San Giorgio del Sannio.

E' accaduto in una villa in via Pagliarelle, dove la richiesta di intervento è scattata quando ci è resi conto che l'animale, dopo essere salito fin quasi sulla sommità di una quercia alta oltre 13 metri, non riusciva più a scendere perchè incastrata tra le fronde che le impedivano di muoversi.

Inutile ogni tentativo, da qui l'arrivo dei pompieri, che, dopo aver tagliato l'albero, hanno raggiunto con una scala il punto in cui si trovava la gattina, infine riportata a terra, per la gioia di coloro che fino a quel momento avevano seguito le operazioni.