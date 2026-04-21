La famiglia di Alessio e Sara: grazie di cuore, dottore Tangredi La lettera della famiglia dei due giovani coinvolti nell'incidente di Campizze



Parole scritte con il cuore, quelle rivolte dalla famiglia di Alessio e Sara, la coppia di Montesarchio rimasta coinvolta nell'incidente di Campizze, al dottore Biagio Tangredi.

"Nelle prime ore di domenica 19 aprile, intorno all’una di mattina, la vita di due giovani della nostra comunità, Alessio e Sara, è stata stravolta da un gravissimo incidente in località Campizze. In quegli istanti drammatici, in cui ogni secondo pesava come un macigno, la differenza tra la tragedia e la speranza è stata tracciata dalla mano del Dott. Tangredi Biagio di Montesarchio.

Vogliamo ringraziarlo pubblicamente non solo per l’eccelsa professionalità e la straordinaria prontezza d'intervento dimostrate sul campo, ma anche per l’umanità che ha saputo trasmettere in un momento di così estrema fragilità. Troppo spesso si parla di sanità solo per metterne in luce le ombre, ma il Dott. Tangredi rappresenta quella luce di competenza e dedizione che onora la sua missione e salva il futuro di intere famiglie.

Il percorso di guarigione per Alessio e Sara sarà ancora lungo, ma se oggi possiamo sperare e lottare insieme a loro, lo dobbiamo a quegli istanti decisivi e a chi ha saputo agire con cuore e precisione.

Grazie di cuore, Dottore.

La famiglia di Alessio e Sara"

