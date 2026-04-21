Limatola: dal Comune patrocinio al corto di Gaia Marotta

Un lavoro 'a km zero' realizzato dalla giovane artista sannita

limatola dal comune patrocinio al corto di gaia marotta
Limatola.  

"È dovere, oltre che motivo di piacere, per ogni Amministrazione comunale sostenere e valorizzare i talenti locali che, con il loro impegno nelle professioni, nelle arti e nello sport, danno prestigio e visibilità al territorio”.
Con queste parole il sindaco di Limatola, Domenico Parisi, ha annunciato il patrocinio morale  a un cortometraggio che sarà realizzato “a chilometro zero” da una giovane artista del territorio: Gaia Marotta, studentessa del biennio di Cinema presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli.
Il progetto, scritto e diretto dalla stessa Marotta, è stato selezionato come produzione annuale dell’Accademia, importante istituzione culturale partenopea.
Il cortometraggio, ambientato a Limatola, è descritto dall’autrice come “un progetto intimo che affronta il tema dell’autopercezione e del rapporto con la propria immagine”. Realizzato in partnership con Canon, il lavoro sarà presentato in festival nazionali e internazionali, contribuendo a promuovere anche l’immagine del territorio. Le riprese coinvolgeranno scorci del paese e cittadini locali, anche nella scena iniziale ambientata in una scuola.
“Il patrocinio – conclude il sindaco Parisi – è un segno di vicinanza a Gaia, che ha scelto di valorizzare le proprie radici. Siamo certi che questo progetto sarà solo il primo di tanti successi”.
 

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