Limatola: dal Comune patrocinio al corto di Gaia Marotta Un lavoro 'a km zero' realizzato dalla giovane artista sannita

"È dovere, oltre che motivo di piacere, per ogni Amministrazione comunale sostenere e valorizzare i talenti locali che, con il loro impegno nelle professioni, nelle arti e nello sport, danno prestigio e visibilità al territorio”.

Con queste parole il sindaco di Limatola, Domenico Parisi, ha annunciato il patrocinio morale a un cortometraggio che sarà realizzato “a chilometro zero” da una giovane artista del territorio: Gaia Marotta, studentessa del biennio di Cinema presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli.

Il progetto, scritto e diretto dalla stessa Marotta, è stato selezionato come produzione annuale dell’Accademia, importante istituzione culturale partenopea.

Il cortometraggio, ambientato a Limatola, è descritto dall’autrice come “un progetto intimo che affronta il tema dell’autopercezione e del rapporto con la propria immagine”. Realizzato in partnership con Canon, il lavoro sarà presentato in festival nazionali e internazionali, contribuendo a promuovere anche l’immagine del territorio. Le riprese coinvolgeranno scorci del paese e cittadini locali, anche nella scena iniziale ambientata in una scuola.

“Il patrocinio – conclude il sindaco Parisi – è un segno di vicinanza a Gaia, che ha scelto di valorizzare le proprie radici. Siamo certi che questo progetto sarà solo il primo di tanti successi”.

