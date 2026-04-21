Il Conservatorio "Nicola Sala" di Benevento aderisce a Confindustria Alta cultura, ricerca e innovazione al servizio del territorio

Il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento rende noto che il Consiglio di Presidenza di Confindustria Benevento, nella seduta del 14 aprile 2026, ha deliberato l’accoglimento della domanda di adesione dell’Istituzione, formalizzandone l’ingresso nel sistema associativo.

L’adesione si colloca all’interno di una strategia istituzionale orientata al rafforzamento delle relazioni tra il sistema dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e il tessuto produttivo, con l’obiettivo di promuovere processi integrati di sviluppo culturale, economico e tecnologico del territorio.

Il Conservatorio “Nicola Sala”, istituzione pubblica di alta formazione afferente al Ministero dell’Università e della Ricerca ai sensi della Legge n. 508/1999, svolge funzioni di didattica superiore, produzione artistica e ricerca, configurandosi quale centro di alta cultura musicale e polo avanzato di sperimentazione e innovazione .

In tale prospettiva, l’Istituzione ha sviluppato negli anni un modello formativo e scientifico capace di coniugare tradizione musicale e nuove tecnologie, con particolare attenzione ai linguaggi contemporanei, alla digitalizzazione dei processi artistici e alla dimensione internazionale della ricerca.

L’ingresso in Confindustria Benevento consente al Conservatorio di inserirsi attivamente in una rete strutturata di servizi e opportunità, tra cui piattaforme di business matching, strumenti di innovazione e internazionalizzazione e percorsi di formazione avanzata , favorendo sinergie tra formazione artistica, ricerca applicata e sistema produttivo.

In questo quadro, assume particolare rilievo il progetto di sviluppo infrastrutturale dell’Istituzione, con riferimento al nuovo polo denominato “Il Molino”, recentemente acquisito e destinato a configurarsi quale centro di eccellenza a valenza europea. Tale struttura è concepita come spazio integrato per la ricerca musicale, la produzione artistica e l’ospitalità di studiosi e ricercatori provenienti da contesti internazionali, contribuendo a rafforzare il ruolo del Conservatorio quale hub culturale e scientifico di riferimento.

L’azione del Conservatorio si inserisce, pertanto, in una visione sistemica che riconosce alla cultura e alla ricerca musicale una funzione strategica per lo sviluppo territoriale, in termini di innovazione, attrattività internazionale e valorizzazione delle competenze.



“L’adesione a Confindustria Benevento - ha commentanto il direttore Ilario - rappresenta un passaggio istituzionale di grande rilevanza per il Conservatorio ‘Nicola Sala’. In quanto centro di alta cultura musicale e di ricerca, intendiamo consolidare il dialogo con il sistema produttivo, sviluppando sinergie che valorizzino le competenze artistiche e tecnologiche dell’Istituzione. Il Conservatorio si configura oggi come realtà all’avanguardia nell’ambito delle nuove tecnologie applicate alla musica e alla didattica, capace di generare innovazione e di contribuire in modo concreto alla crescita culturale ed economica del territorio”.

“L’ingresso del Conservatorio nel sistema Confindustria - spiega il Presidente Nazzareno Orlando -: costituisce un’opportunità strategica per rafforzare il ruolo dell’Istituzione quale motore di sviluppo culturale e scientifico. In particolare, il progetto del polo ‘Il Molino’ rappresenta un investimento di rilievo europeo, destinato ad accogliere studiosi e ricercatori internazionali e a promuovere attività di ricerca avanzata. Il Conservatorio conferma così la propria vocazione di istituzione di eccellenza, capace di produrre ricadute significative sull’intero territorio in termini di innovazione, attrattività e crescita”.

Il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” ribadisce, attraverso tale adesione, il proprio impegno nel perseguire gli obiettivi istituzionali di alta formazione, ricerca e produzione artistica, in coerenza con le politiche del Ministero dell’Università e della Ricerca e con le dinamiche evolutive del sistema AFAM, contribuendo attivamente allo sviluppo culturale e socio-economico del territorio sannita e nazionale.

