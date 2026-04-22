Ambrosone: "Su Tpl no a speculazioni, aziende rispettino accordi" Sulla questione dei bus: "i mezzi in sicurezza è un obbligo di Legge"

"Sulla questione del trasporto pubblico sollecito tutti, in particolare alcuni gruppi di minoranza ad evitare inutili strumentalizzazioni.

L'Amministrazione si è sempre, dal primo istante di questa delicata fase di transizione aziendale, assunto tutte le responsabilità del caso: lo dice la storia. E' stata quest'Amministrazione a risollevare il tpl a Benevento, dopo avere ereditato il fallimento dell'Amts dalle precedenti amministrazioni, poi a rinnovare il parco mezzi con quindici bus di ultima generazione: non accettiamo dunque che si speculi su questo versante su cui abbiamo sempre agito con responsabilità ed efficienza amministrativa"

Così l'assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone. "Sono state messe in campo iniziative istituzionali con tavoli tecnici, cui ha partecipato oltre al sottoscritto il sindaco Clemente Mastella in persona, presso la Regione, diffide formali a Trotta verso la quale siamo sempre stati intransigenti sulla necessità di garantire il servizio in sicurezza, abbiamo impedito con un'azione amministrativa efficace che fossero i lavoratori a pagare il fio di questa situazione, evitando ingiustificabili licenziamenti. Forse sfugge a qualche disattento che purtroppo la gara regionale non si conclude ed è in itinere da ben nove anni: di ciò sarebbe assurdo imputare responsabilità a questa amministrazione. Cionondimeno abbiamo chiesto di avviare e definire, con immediatezza, le procedure per l'affidamento temporaneo in emergenza. Venerdì abbiamo convocato una riunione tecnica con Trotta, Air e sigle sindacali per indurli a mettere in atto, cosa che hanno l'obbligo di fare, quanto già definito presso i tavoli già svolti in Regione. Non stiamo risparmiando nessuno sforzo. Quanto alla manutenzione dei mezzi, il Comune non gestisce certo l'officina, ma la tutela della sicurezza dei viaggiatori è un obbligo normativo e chi lo viola, se ne assume tutte le gravi responsabilità giuridiche del caso", conclude Ambrosone.

