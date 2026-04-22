D’Andrea all’assemblea ANCI Giovani Campania: "Importante momento di confronto

Il consigliere comunale di Pietrelcina Francesco Mariano D’Andrea, ha partecipato, in qualità di delegato, all’assemblea di ANCI Giovani Campania, nell’ambito della XV Assemblea nazionale dei giovani amministratori, tenutasi a Napoli il 17 e 18 aprile 2026.
L’iniziativa, promossa da ANCI Giovani, ha visto la partecipazione di amministratori under 35 provenienti da tutta Italia, riuniti per confrontarsi sui principali temi che riguardano i territori e il ruolo degli enti locali, tra sviluppo, politiche di coesione, PNRR e innovazione amministrativa.
“Ho rappresentato Pietrelcina in un contesto di grande valore istituzionale - dichiara D’Andrea - confrontandomi con amministratori provenienti da tutta Italia su sfide comuni e opportunità di crescita per i nostri territori. Occasioni come questa - prosegue - sono fondamentali per condividere esperienze e buone pratiche, rafforzando il ruolo dei giovani nelle istituzioni locali non solo come presenza, ma come contributo concreto alla costruzione di politiche più efficaci e vicine ai cittadini.
Portare queste esperienze sul territorio - conclude D’Andrea - significa arricchire anche l’azione amministrativa locale, con nuove idee e una visione più ampia sulle sfide che attendono i Comuni”.