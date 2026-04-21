La prevendita per Benevento-Cerignola va a gonfie vele Dopo due giorni sono stati sottoscritti già 2.235 tagliandi, a cui vanno aggiunti i 5.234 abbonati

Secondo giorno di prevendita per la sfida tra Benevento e Cerignola. Malgrado l'assenza della vendita on-line, procede spedita la sottoscrizione dei tagliandi: alle 19,09 di questa sera erano stati venduti 2.235 biglietti, di cui 3 da parte degli ospiti di Cerignola.

Siamo dunque già ad un numero rilevante, quando mancano ben cinque giorni alla disputa della gara., Ricordiamo infatti che vanno addizionati i 2.235 biglietti venduti al 5.234 abbonati. Il conto è presto fatto: siamo a quota 7.469.

Appare evidente che l'assalto alle diecimila presenze è quanto mai concreto. In questa stagione solo nella partita contro il Catania sono stati sfiorati i diecimila spettatori paganti. Questa, però, potrebbe essere la volta buona. E' una giornata di festa e come tale va celebrata. C'è grande attesa in tutta la città, legittimo che ci sia il record stagionale di presenze. I presupposti ci sono, non resta che incrociare le dita e continuare a sotoscrivere i tagliandi per la partita. C'è tempo fino a domenica, quando alle 18 si giocherà Benevento-Cerignola.