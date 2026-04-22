Appia in Cammino. Incontro programmatico tra i Comuni Confronto, proposte e interventi sul patrimonio culturale materiale e immateriale

Si è svolto oggi, alle ore 11, presso la sede di Palazzo Paolo V, nella Biblioteca comunale, un incontro aperto a tutti i Comuni del cammino regionale della via Appia, convocato dal Comune di Benevento, in qualità di Ente Capofila dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra il Comune Capoluogo e i Comuni di Apice, Arpaia, Forchia, Montesarchio, Paolisi, Apollosa, Calvi, Ceppaloni, San Giorgio del Sannio, San Nicola Manfredi, e soggetto attuatore dell’intervento in corso di elaborazione nell’ambito delle “Azioni strategiche per la valorizzazione turistica dei cammini della Regione Campania, della via Appia”, per condividere le idee e gli elementi salienti degli indirizzi di sviluppo del progetto condiviso, con la presenza e la partecipazione attiva del Sindaco Clemente Mastella, dei Sindaci di Apice, Angelo Pepe, e di Apollosa, Danilo Parente, degli Assessori alla Cultura Raffaella D’Ambrosio, di Mirabella Eclano e Antonella Tartaglia Polcini, di Benevento.

Oggetto di discussione, di confronto e di proposte di interventi sul patrimonio culturale materiale e immateriale e sull’attrattività dei contesti, sono stati una serie di interventi promozionali della costruzione di una identità culturale collettiva, data la rilevanza strategica dell’iniziativa per la valorizzazione turistica e lo sviluppo territoriale delle realtà e delle comunità attraversate dall’antico tracciato romano nel territorio della Regione Campania.

