Croce d’Oro al Luogotenente D’Orta, le parole del sindaco di Telese Terme L'onorificenza per il comandante della Stazione Carabinieri della cittadina termale

Il Sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, a nome dell’intera Amministrazione Comunale e della cittadinanza, esprime le più vive felicitazioni e il più profondo orgoglio per il prestigioso riconoscimento conferito dal Ministero della Difesa al Luogotenente C.S. Roberto D’Orta, Comandante della locale Stazione dei Carabinieri.

Al Luogotenente D’Orta è stata infatti tributata la Croce d'oro con stelletta per anzianità di servizio militare, a suggello di quaranta anni di onorata e instancabile dedizione all’Arma e allo Stato.

"Il traguardo raggiunto dal Luogotenente Roberto D'Orta non è solo un riconoscimento formale alla carriera, ma la testimonianza tangibile di una vita spesa al servizio delle istituzioni e dei cittadini," ha dichiarato il Sindaco Giovanni Caporaso. "Per la nostra comunità, il Comandante D'Orta rappresenta da anni un punto di riferimento imprescindibile, un esempio di integrità e un baluardo di legalità."

Il Sindaco ha voluto sottolineare non solo l’alto profilo professionale e le indubbie capacità militari del Comandante, ma anche le sue straordinarie doti umane: "In questi anni di servizio a Telese Terme, il Luogotenente D’Orta ha saputo coniugare il rigore del suo ruolo con una profonda sensibilità e una costante vicinanza alle problematiche del territorio. La sua capacità di ascolto e il suo equilibrio hanno rafforzato quel legame di fiducia tra la popolazione e l’Arma dei Carabinieri che è fondamentale per la civile convivenza e la sicurezza di tutti noi. A lui vanno il mio personale ringraziamento e l'augurio di proseguire con lo stesso spirito di abnegazione che lo ha contraddistinto in questi quarant'anni."

L’Amministrazione Comunale tutta si stringe attorno al Comandante D’Orta in questo momento di meritata celebrazione, rinnovando la stima per il contributo quotidiano che egli offre alla crescita e alla serenità della comunità telesina.

