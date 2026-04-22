Benevento, la sfida col Cerignola al "quinto anno" Iacobellis di Pisa Il fischietto toscano non ha mai diretto prima d'ora la squadra giallorossa.

Sarà il quinto anno Gioele Iacobellis della sezione Aia di Pisa (nativo di Calci, un centro della provincia pisana) a dirigere domenica sera la sfida tra Benevento e Audace Cerignola. 31 anni, il fischietto toscano non ha mai prima d'ora incrociato i destini del Benevento. Iacobellis si è diplomato nel 2013 al liceo classico Galilei di Pisa per poi proseguire gli studi iscrivendosi alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa. Dopo varie esperienze e formazioni post universitariecollezionate con successo, ha operato come Industrial Relations & HR Shared Services in una società attiva nel settore energetico. E’ responsabile delle risorse umane in una azienda produttrice di yatch e barche di lusso. Ha intrapreso la carriera arbitrale nel 2011, venendo promosso nel professionismo cinque anni fa.

Domenica sarà coadiuvato dai guardalinee Marco Pilleri di Cagliari e Massimiliano Starnini di Viterbo. Quarto ufficiale la signora Maria Marotta di Sapri, addetto al Fvs Domenico Russo di Torre Annunziata.