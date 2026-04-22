Benevento, la sfida col Cerignola al "quinto anno" Iacobellis di Pisa

Sarà il quinto anno Gioele Iacobellis della sezione Aia di Pisa (nativo di Calci, un centro della provincia pisana) a dirigere domenica sera la sfida tra Benevento e Audace Cerignola. 31 anni, il fischietto toscano non ha mai prima d'ora incrociato i destini del Benevento. Iacobellis si è diplomato nel 2013 al liceo classico Galilei di Pisa per poi proseguire gli studi iscrivendosi alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa. Dopo varie esperienze e formazioni post universitariecollezionate con successo, ha operato come Industrial Relations & HR Shared Services in una società attiva nel settore energetico. E’ responsabile delle risorse umane in una azienda produttrice di yatch e barche di lusso. Ha intrapreso la carriera arbitrale nel 2011, venendo promosso nel professionismo cinque anni fa.
Domenica sarà coadiuvato dai guardalinee Marco Pilleri di Cagliari e Massimiliano Starnini di Viterbo. Quarto ufficiale la signora Maria Marotta di Sapri, addetto al Fvs Domenico Russo di Torre Annunziata.